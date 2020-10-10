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Для детей Дружковки организовали бесплатное посещение городского бассейна

10 октября, 23:05

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Такую акцию третий год подряд проводит Фонд Бориса Колесникова

Третий год подряд Фонд Бориса Колесникова проводит социальную акцию по оздоровлению школьников Дружковки, организуя для них бесплатное посещение городского бассейна. Ежегодно по 350 учеников 1-3 классов раз в неделю занимались с тренерами, весело и с пользой для здоровья проводили досуг. В текущем году, в связи с ограниченным количеством посещений бассейна, благотворители вручили абонементы 150 детям Дружковки, сообщают в Фонде.

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10 октября состоялось первое вводное занятие для школьников. Они познакомились с опытными инструкторами, которые рассказали им о программе по плаванию и занятиям в воде на ближайшее время. Благотворители подчеркивают: в нынешних условиях это единственный способ оздоровить детей, приобщить их к активному образу жизни, воспитать соревновательный дух.

"Мы продолжаем реализацию своих образовательных и спортивных инициатив в Донецком регионе. К сожалению, из-за карантина они претерпели существенные изменения – он коснулся и географии распространения наших проектов, и числа получателей нашей благотворительной помощи. Было много противоречий насчет организации процесса обучения в бассейне и наших профшколах, однако мы соблюдаем все санитарно-эпидемиологические нормы и продолжаем образовывать школьников и студентов, прививать им любовь к спорту, а активный образ жизни делать полезной привычкой! Как только будут сняты карантинные ограничения в бассейне, мы увеличим количество бесплатных абонементов до традиционных 350 и вручим их деткам", – говорит София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

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Родители школьников благодарны за внимание к молодежи региона.

"Взрослые очень радуются, когда видят, что их дети занимаются полезным делом, а не сидят в компьютерах и телефонах. Это все возможно благодаря Борису Викторовичу, который открывает бесплатные секции в Дружковке. Говорю спасибо за те акции, которые его Фонд делает для наших детей. Мой сын пятый год занимается хоккеем и второй год плаванием. Как и другие родители, я спокойна за времяпрепровождение своего ребенка, довольна его приобщением к спорту", – рассказывает Элла Матущак, мама 10-летнего Саши.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 12 лет реализует социальные, спортивные, образовательные проекты в Донецкой области, цель которых – оказать всестороннюю поддержку местному населению.

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