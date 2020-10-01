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Для тушения пожаров в Луганской области Харьков направил спасателей

1 октября, 00:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Тушат пожары и военнослужащие одной из бригад Сухопутных Войск ВСУ

В Луганскую область для тушения масштабных лесных пожаров направлены дополнительные силы из Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"Кадры пожаров в соседней к нам Луганской области поражают и пугают. Как и говорил ранее, Харьковщина всегда готова поддержать соседей в беде. Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ГСЧС и 75 человек личного состава", – написал Кучер.

В тушении лесных пожаров принимают участие и военнослужащие одной из бригад Сухопутных Войск ВСУ.

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"Военнослужащие одной из бригад Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями ГСЧС локализируют пожар, вспыхнувший на Луганщине вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново", – сообщили в командировании в Facebook.

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В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Напомним, в Луганской области, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, продолжается ликвидация масштабных пожаров вблизи нескольких населенных пунктов, наихудшая ситуация в Трехизбенке, Кряковке и Муратово.

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Харьков спасатели Луганская область пожар ГСЧС
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