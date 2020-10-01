Для тушения пожаров в Луганской области привлекли военных

В Луганской области для тушения масштабных лесных пожаров, которые охватили большую часть населенных пунктов, задействовали военных.

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Об этом сообщила в Facebook "14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого".

"30 сентября в результате масштабного пожара, которому способствует шквальный ветер, пострадали ряд сел и лесных массивов Луганщины. Пламя зверствовало в Кряковке, Трехизбенке и Муратове, лишив крова не одну семью", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа одними из первых стали на борьбу с огнем.

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Также новости "Сегодня" писали, что из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли в Луганской области, почти сгорело село Муратово.

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Ранее сообщалось, что в лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

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