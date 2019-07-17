Для украинских войск условия улучшились: глава ООС рассказал о разведении сил

Ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения

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Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский, который был назначен на должность 6 мая, отметил, что отвод сил у Станицы Луганской можно оценивать в положительном свете в ходе вооруженного противостояния на Донбассе.

"Основная задача военнослужащих, участвующих в ООС – защита суверенитета нашего государства и защита наших соотечественников по обе стороны линии разграничения. Война – это сложное многогранное противостояние, в котором далеко не все задачи можно выполнить военными методами. Было бы неправильно оценивать любой процесс как абсолютную победу или абсолютное поражение. О военном аспекте разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская мы уже неоднократно информировали общественность", – отметил Сырский, подчеркнув, что позиции и тактическое расположение сил ООС на этом участке не ухудшились.

Он также напомнил, что, если позиции украинских подразделений передвинулись ориентировочно до 300 метров, то российские оккупационные войска были вынуждены отойти назад, за реку Северский Донец, на расстояние около 1500 метров.

"Это создало выгодные для подразделений ООС условия. Ведь оккупационные войска РФ покинули свои хорошо оборудованные в инженерном плане позиции. Эти действия были запланированы еще на 2016 год в контексте реализации пунктов Минских соглашений. СММ ОБСЕ осуществляет тщательный мониторинг процесса. Все наши действия являются исключительно зеркальными", – отметил командующий.

По его словам ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения и создать основу для восстановления объектов гражданской инфраструктуры – разрушенного участка моста.

"Это положительно повлияет на трафик движения местных жителей, которые пользуются этим КПВВ. Следует отметить, что ежедневно в обе стороны через КПВВ "Станица Луганская" перемещаются около 8000 человек. Многие из них – пожилые люди", – подчеркнул Сырский.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС".

Напомним, украинская разведка сообщила, что с территории России на временно оккупированный Донбасс направили дополнительные вражеские снайперские подразделения.

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