Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Для украинских войск условия улучшились: глава ООС рассказал о разведении сил

17 июля, 08:30

Ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения

Фото: Getty Images

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский, который был назначен на должность 6 мая, отметил, что отвод сил у Станицы Луганской можно оценивать в положительном свете в ходе вооруженного противостояния на Донбассе. 

"Основная задача военнослужащих, участвующих в ООС – защита суверенитета нашего государства и защита наших соотечественников по обе стороны линии разграничения. Война – это сложное многогранное противостояние, в котором далеко не все задачи можно выполнить военными методами. Было бы неправильно оценивать любой процесс как абсолютную победу или абсолютное поражение. О военном аспекте разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская мы уже неоднократно информировали общественность", – отметил Сырский, подчеркнув, что позиции и тактическое расположение сил ООС на этом участке не ухудшились.

Он также напомнил, что, если позиции украинских подразделений передвинулись ориентировочно до 300 метров, то российские оккупационные войска были вынуждены отойти назад, за реку Северский Донец, на расстояние около 1500 метров.

"Это создало выгодные для подразделений ООС условия. Ведь оккупационные войска РФ покинули свои хорошо оборудованные в инженерном плане позиции. Эти действия были запланированы еще на 2016 год в контексте реализации пунктов Минских соглашений. СММ ОБСЕ осуществляет тщательный мониторинг процесса. Все наши действия являются исключительно зеркальными", – отметил командующий.

По его словам ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения и создать основу для восстановления объектов гражданской инфраструктуры – разрушенного участка моста.

"Это положительно повлияет на трафик движения местных жителей, которые пользуются этим КПВВ. Следует отметить, что ежедневно в обе стороны через КПВВ "Станица Луганская" перемещаются около 8000 человек. Многие из них – пожилые люди", – подчеркнул Сырский.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС".

Напомним, украинская разведка сообщила, что с территории России на временно оккупированный Донбасс направили дополнительные вражеские снайперские подразделения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег подразделения, задачи, Станица Луганская, Северский Донец, смм обсе, войска России, кпвв, ООС, Сырский

Вы сейчас просматриваете новость " Для украинских войск условия улучшились: глава ООС рассказал о разведении сил". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Рец

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики не прекращают обстрелы: в ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 07:12

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

В Луганской области пенсионеров и инвалидов стали подвозить к КПВВ автобусом

15 июля, 17:44

Местным жителям также пообещали выплаты

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн

Грустная судьба чудесных советских актрис

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Удобства — в каждый двор: Минздрав готов запретить соль в гололед и расставить урны каждые 60 метров

15 июля, 06:40

В МЗ предлагают строить туалеты на каждом шагу и не обрезать деревья

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Обильное питье: печальные последствия

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь