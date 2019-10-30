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Доброволец Денис Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству – СМИ

30 октября, 22:21

Эту информацию сообщили сразу несколько интернет-изданий

Доброволец Денис Янтарь, который спорил с президентом о разведении войск в Золотом, может быть причастен к убийству гражданского жителя и не принимал участия в боевых действиях. Об этом сегодня сообщили сразу несколько интернет-изданий. Они, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что Янтарь, находясь в рядах полка "Азов", участвовал в так называемых "зачистках". Так на фронте называют патрулирование и проверку документов у жителей после проведения военных операций.

В "Азове" эту информацию называют ложью. Утверждают, что Денис Янтарь никаких противоправных действий не совершал.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

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Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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