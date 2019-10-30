Доброволец Денис Янтарь ответил на обвинения

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Доброволец Денис Янтарь, который спорил с президентом о разведении войск в Золотом, может быть причастен к убийству гражданского жителя и не принимал участия в боевых действиях. Об этом сегодня сообщили сразу несколько интернет-изданий. Они, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что Янтарь, находясь в рядах полка "Азов", участвовал в так называемых зачистках. Так на фронте называют патрулирование и проверку документов у жителей после проведения военных операций.

В "Азове" эту информацию называют ложью. Утверждают, что Денис Янтарь никаких противоправных действий не совершал.

"Проявил себя ответственным и честным человеком", – сказала нам прес-секретарь "Азова" Марианна Хомерики.

Сам Денис Янтарь назвал появившуюся о нем информацию в СМИ полной чушью.

"Кто конкретно занимается моей дискредитацией – этого я не знаю. Могу сказать следующее: могли бы подготовиться и лучше, а не так маразматично описывая события", – сказал нам Янтарь. – Я честно воевал в составе полка "Азов", участвовал в боевых операциях в Гранитном, был также в Широкино, на некоторых объектах Мариуполя. На востоке я был с 2014 по 2015 год".

Янтарь добавил, что он уже провел собственное небольшое расследование.

"Выяснилось, что ложная информация была распространена с однодневных фейковых аккаунтов. Думаю, если бы мне хотели серьезно навредить, то не так эпично выдумывали бы все эти истории. Для начала посоветую детальнее ознакомиться с моей биографией", – говорит боец.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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