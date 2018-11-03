"Дочь особо не помнит, что с ней произошло": история девочки, впавшей в кому после обстрела в Тошковке

Ее называют "золотая рыб­ка" — такая она милая и добрая. Девочке всего девять лет, но пережила она столько, что не всякий взрослый человек выдержит... В спецпроекте "Донбасс и Мирные" мы рассказываем о Машеньке Духно из Луганской области и ее маленьком брате Артеме.

Трагедия

До ноября 2014 года дети вместе с мамой и папой жили в поселке Тошковка под Луганском. Трагедия 18 ноября перевернула их жизнь: поздно вечером начался обстрел, и снаряд попал в соседнюю часть дома. Взрывная волна обрушила стену жилья семьи Духно. Машин папа Владимир Духно погиб на месте, а мама Юлия успела накрыть собой детей. Однако все получили тяжелые травмы: у Юлии произошел разрыв селезенки, ранение легкого, у 5-месячного Артемки была травма головы, раны на теле, контузия, травматический шок, у Маши — тяжелейшая черепно-мозговая травма. В машине скорой помощи, которая везла всю семью в бессознательном состоянии в больницу, девочка перестала дышать и впала в кому. Ее сразу же подключили к аппарату вентиляции легких, но из комы Маша вышла только через три недели.

"Стараемся вообще не говорить об этом. Она будто бы все забыла, словно стерлось все из памяти. Особо не помнит, что с ней произошло, — рассказывает Юлия Духно, мама Маши. — Ей сделали несколько операций, делали шунтирование в голове".

Оставшись без мужа и отца, семья Духно поселилась в Лисичанске. Шахта, на которой работал погибший Владимир, помогла его семье деньгами, а Фонд Рината Ахметова оказал помощь в медикаментозном лечении. К сожалению, последствия сложной черепно-мозговой травмы у Маши останутся на всю жизнь. Ее левая ручка долго была парализована, а частично восстановить двигательные функции помогли курсы реабилитации, которые девочка проходит по проекту

"Реабилитация раненых детей" Фонда. В этом году вместе с сестричкой в одесский санаторий "Куяльник" на реабилитацию поехал и Артемка. Сделать это раньше не было возможности — санаторий не мог принять на лечение такого маленького ребенка.

Артем. В этом году побывал в реабилитационном центре в Одессе. Фото: fdu.org.ua

Поддержка

"Золотая рыбка" Машенька изо всех сил старается вернуться к полноценной жизни. Она ходит в школу и даже пробовала посещать кружки восточных танцев и лепки, но из-за проблем с рукой эти занятия пришлось оставить. Из-за контузии девочка громко говорит, но органы слуха у нее не повреждены. После курсов реабилитации Машенька стала спокойно спать ночью, теперь потихоньку начинает восстанавливаться ручка.

"Может пока не все, конечно, рукой делать, но очень старается. Приступов у нас нет — вовремя сделали операцию. Благодаря поддержке Рината Ахметова. Спасибо ему, что нам помогает и другим деткам, которые нуждаются в лечении и реабилитации", — рассказывает Юлия Духно, мама раненой девочки.

Семья живет в Лисичанске, в родную Тошковку практически не приезжают.

"Ездим редко, к родителям, но на ту улицу мы не ходим. Сразу паника у меня, начинает сразу трясти…" — признается Юлия.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова — единственная организация в стране, которая системно и масштабно помогает получившим ранения детям Донбасса. Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей" помощь в физическом восстановлении только в 2018-м получили 36 ребят. Всего за время работы в марте 2016 года его участниками стали более 100 пострадавших детей.