"Дочь вернулась из лагеря другим ребенком": как закончился пятый сезон проекта "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето"

В лагере. Тысячи детей научились преодолевать последствия стресса, стали свободнее и увереннее в себе, снова ощутили радость жизни / Фото: fdu.org.ua

По проекту "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето" в этом году более 500 ребят отдохнули и прошли курс психологической реабилитации в лагере "Перлина Донеччины" в Святогорске Донецкой области. На брифинге, посвященном итогам пятого сезона проекта, представители Фонда Рината Ахметова рассказали о впечатлениях отдохнувших детей и анонсировали новшества на следующий год.

Ключ к детству

Напомним, проект "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето" стартовал в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить след в их душах. Тогда психологи Фонда с тревогой отметили, что переживания детей, оказавшихся свидетелями вооруженного конфликта на Донбассе, наносят вред их психике и могут аукнуться в будущем в виде целого букета неврозов и психосоматических заболеваний. Избавиться от груза трагических событий, сменить обстановку, увидеть будущее не в мрачных, а в светлых тонах детям начали помогать опытные психологи Фонда, прошедшие подготовку по курсу "Травма войны". Проект "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето" был рассчитан на самую уязвимую для стресса возрастную группу детей — от 8 до 14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", переселенцев, а также детей из многодетных, неполных семей, воспитанников детских домов семейного типа.

"По данным ООН, порядка 240 тысяч детей в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно рискуют быть убитыми или ранеными. Результатом жизни в атмосфере страха за себя и близких становится посттравматический синдром. На проекте "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето" ребятам помогают с ним справиться занятия с психологами и арт-терапия. Рисунки, эссе, художественная лепка выводят на осознаваемый уровень именно то, чего ребенок боится, а словами выразить не может", — подчеркнула на брифинге Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

О том, что проект "Ринат Ахметов — детям. Мирное лето" не просто нужен, а жизненно необходим, свидетельствует и следующий факт: родители всех отдохнувших в 2019 году детей сообщили, что довольны отдыхом их чад, благодарны Фонду и Ринату Ахметову. Мамы и папы одобрили новшество этого года: дети не только отдыхали, но и получали необходимые жизненные знания.

"К детям приезжали известная писательница Оксана Щирба, телеведущие Андрей Дебрин, Алексей Суханов и Игорь Пупков. Детям было интересно, я лично наблюдал, как они терзали гостей не по-детски взрослыми вопросами. Еще совместно с Датским советом по делам беженцев (Датской группы по разминированию) были проведены несколько лекций по минной безопасности. Фонд счел необходимыми эти встречи, потому что, по статистике, больше 500 детей пострадало за годы конфликта на Донбассе, и многие пострадали именно из-за мин", — поделился Андрей Хворостянко, руководитель программ Фонда.

Новая жизнь

О других позитивных изменениях в своей жизни после отдыха в лагере по проекту Фонда Рината Ахметова рассказала 10-летняя Полина Хорошавцева. Маленькая переселенка из Горловки не только была участницей проекта "Ринат Ахметов —

детям. Мирное лето" сезона-2019, но и приняла участие в конкурсе Фонда "Карта добрых дел", в котором победила.

"Она вернулась из лагеря совершено другим ребенком. Была замкнутой после того, что случилось в Горловке, а приехала веселая, открытая, активная", — говорит Анна Александровна, мама девочки.

В Горловке Полина вместе со своей семьей попала под обстрел во время похода на рынок. К счастью, никто серьезно не пострадал, но на глазах семьи несколько человек были искалечены. Полина получила контузию и очень серьезную психологическую травму. Именно она настояла на том, чтобы семья уехала подальше от стрельбы.

Во время брифинга Полина рассказала, как веселилась в лагере, о своих новых друзьях и о том, как решила принять участие в конкурсе "Карта добрых дел" от Фонда Рината Ахметова:

"Когда я приехала домой из лагеря, то зашла в интернете на сайт Фонда и прочитала там про конкурс. Потом позвонила на горячую линию и попросила прислать мне карту. Мой адрес записали, карту выслали — и я сразу начала делать добрые дела".

Родители были приятно удивлены инициативностью дочки.

"Полина не упускала ни одной возможности помочь. Она ходила с бабушкой на рынок, убиралась в квартире. А когда дома не осталось работы, вышла на улицу, чтобы выяснить у соседей, не нужна ли им помощь", — смеется Анна Хорошавцева.

За чуткое сердце и доброту к другим Полина прямо во время брифинга получила приз от Фонда Рината Ахметова.

С 2015 года 4500 детей смогли провести по две незабываемые недели на морском побережье Азова или среди лесов Святогорья. Свежий воздух, пятиразовое питание, отдых и тишина, игры и арт-терапия, помогающая снизить тревожность и повысить уверенность в себе, и многое другое — все это стало для детей своеобразным ключом к двери, ведущей в спокойное и счастливое детство.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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