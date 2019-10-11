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"Донбасс и Мирные. Дети": история Ксюши Константиновской

11 октября, 16:32

Девочка вместе с родителями и сестрами несколько дней просидела в подвале из-за обстрелов

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Ксении Константиновской из Краматорска всего 12 лет. Но она уже не понаслышке знает, что такое война.

"У нас обстрелами разрушена многоэтажка, много домов поменьше и магазинов. Мы несколько дней сидели в подвале с родителями и сестрами. Война для меня – это когда все сидят по подвалам и бегут туда, как только начинается обстрел. Война – это страшно", – говорит девочка.

Ксюша говорит, что тему конфликта с друзьями и одноклассниками не обсуждают. Для каждого она слишком личная и болезненная.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и информационного портала "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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фонд Рината Ахметова Донбасс и Мирные. Дети

Источник: Сегодня

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