"Донбасс и Мирные. Дети": мечта вернуться домой

Второй видеоролик совместного спецпроекта Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" посвящен 14-летней Лилии Деменковой и ее истории

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают знакомить читателей с героями совместного спецпроекта "Донбасс и Мирные. Дети". Второй видеоролик посвящен 14-летней Лилии Деменковой и ее истории. Семья девочки – переселенцы из Донецка, нашли пристанище в Днепре. Но каждый раз вспоминая родной город, Лилия не может сдержать слез. Ее главная мечта – чтобы вооруженный конфликт закончился и можно было вернуться домой.

"Очень сильно хочу хотя бы на несколько часов попасть в Донецк. Поговорить со своими подругами и друзьями. Найти свою любовь и создать семью", – вздыхает Лилия.

Привыкнуть к новой жизни девочке было тяжело. Лилия сторонилась людей, а ее постоянными спутниками стали страх и уныние. Изменить это состояние удалось благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето", в рамках которого Лилия прошла психологическую реабилитацию в Святогорске.

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Спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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