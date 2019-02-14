Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Комплекс "Сжатие". Его образец есть в музее под Москвой и он рекомендован для армии РФ.

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/30c/6fa/5c630c6fa44b6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/30c/6fa/5c630c6fa44b6.png 2019-02-14T07:19:00+02:00 Донбасс Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Российские войска на Донбассе все чаще используют против украинских военнослужащих лазерное оружие. О последнем таком факте стало известно в минувшие выходные. В результате лучевых атак страдают как пограничники, так и бойцы ВСУ. Все о российском лазерном оружии и последствиях его применения выяснила "Сегодня".

Цветные лучи

О возможном применении противником лазерного оружия близ КПВВ "Станица-Луганская" пресс-центр ООС сообщил в субботу, 9 февраля:

"Пограничные наряды фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2—3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось".

Отмечается, что вспышки наблюдались начиная с 22:00 8 февраля и заканчивая 4 часами утра следующих суток. О пострадавших в результате лучевой атаки не сообщается.

Это далеко не первый факт применения российскими оккупантами лазерного оружия на Донбассе. Впервые это произошло в июле 2016 года. По данным Госпогранслужбы (ГПСУ), действие излучателя было зафиксировано в районе Марьинки. Тогда пострадали три пограничника, которые наблюдали за противником в оптические приборы с различных позиций. Двое использовали монокуляры и получили повреждения одного глаза, а третий смотрел в бинокуляр, поэтому у него пострадали сразу оба глаза.

В 2017 году о лазерном оружии ничего не было слышно. А вот в 2018-м оно применялось довольно широко. В марте и октябре возле той же Марьинки два пограничника получили ожоги сетчатки глаз. О двух случаях, которые произошли в конце октября и начале ноября возле Станицы Луганской, сообщили представители СММ ОБСЕ. Они наблюдали лучи синего цвета.

Еще один факт был зафиксирован в начале декабря — тогда в докладе СММ ОБСЕ также фигурировал синий луч, сверкавший возле КПВВ "Станица Луганская". Как мы помним, в сообщении пресс-службы ООС от 9 февраля снова идет речь об установке, работающей в районе Станично-Луганского КПВВ.

Фактов применения противником излучателей, скорее всего, намного больше, потому что источники в Минобороны также заявляют об использовании оккупантами лазерного оружия, но уже против военнослужащих ВСУ.

Взгляд "Филина"

Отметим, что лазерное оружие может применяться для прямого уничтожения материальных объектов, ослепления различных оптических приборов, а также для повреждения органов зрения солдат противника. Очевидно, что во всех указанных выше случаях использовались именно ослепляющие лазеры.

Применение ослепляющего лазерного оружия регламентируется Дополнительным протоколом к специальной "Конвенции о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие". Этот документ вступил в силу для СССР еще в 1983 году и был ратифицирован РФ в 1999-м. Он запрещает использование ослепляющего лазерного оружия, если оно специально предназначено для воздействия на органы зрения.

А вот устройства, бьющие по оптике, Конвенцией не запрещены. И хотя даже такие лазеры способны повредить человеку зрение, в данном случае подобный эффект рассматривается как "случайный" или "побочный".

Итак, какие же типы лазеров применяются на востоке Украины?

Нет сомнения, что лазеры на Донбасс завезены именно из России, поскольку в структуре "Укроборонпрома" нет научно-исследовательских институтов или конструкторских бюро, которые разрабатывали бы сейчас образцы лазерного оружия. В то же время РФ получила в "наследство" от СССР соответствующие наработки. Прежде всего, это комплексы 1К11 "Стилет" и 1К17 "Сжатие", как раз и предназначенные для ослепления оптических систем наблюдения. Первый был создан в 1982 году, а второй — в 1990-м.

Формально 1К11 "Стилет" стоит на вооружении ВС РФ до сих пор, хотя известно всего о двух экземплярах этой системы, обнаруженных энтузиастами уже в полуразобранном состоянии, задолго после распада СССР. А единственный хорошо сохранившийся экземпляр "Сжатия" сейчас находится в Военно-техническом музее в селе Ивановское под Москвой. Но он также был рекомендован к принятию на вооружение российской армии.

По информации издания Defense Express, противник на Донбассе использует прибор противодействия снайперам, разработанный российским КБ "Точмаш" им. Нудельмана.

Вначале прибор сканирует местность, на которой может находиться снайпер, используя для этого безопасный для зрения лазерный луч. Если луч находит оптическую линзу прицела, то моментально отражается от нее. Полученное отображение анализируется на предмет наличия на линзе насечек, необходимых для снайперского прицеливания. Если их присутствие подтверждается, то включается уже высокоэнергетический лазер, который поражает цель, попутно повреждая органы зрения украинских бойцов.

По мнению координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата Дмитрия Тымчука, РФ на Донбассе может использовать и другую систему, получившую название "Филин". Оборудование разработано питерским АО "Опытный завод Интеграл". Оно предназначено для подавления в ночное и сумеречное время оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания различных видов вооружений.

Лазерная система "Филин" разрабатывалась для флота и сейчас устанавливается на российские фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал флота Горшков". Однако, по словам Тымчука, полевые испытания "Филин" проходил именно на Донбассе.

Травмы. Ожоги глаз в разное время в нескольких частях Донбасса фиксировали СММ ОБСЕ

Оружие провокаций

В то же время, по мнению Тымчука, возможности российского ослепляющего лазерного оружия следует оценивать скептически.

"Мы связывались с нашими экспертами, и они считают такие установки бесперспективными. Дело в том, что они обладают довольно ограниченным радиусом действия и эффективны только под определенным углом прицеливания. Кроме того, их очень сложно применять в условиях дождя или тумана", — пояснил Тымчук.

Он также напомнил, что РФ продолжает использовать Донбасс в качестве полигона для испытаний новейших типов высокотехнологичного оружия в боевых условиях.

"Как правило, они завозят к нам средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотные летательные комплексы", — уточнил Тымчук.

И, наконец, возникает самый главный вопрос, можно ли защититься от ослепляющих лучей и пытались ли наши бойцы уничтожить вражеские установки.

Полковник Влад Волошин, служивший в ВСУ, отмечает, что наши военнослужащие пытались вести ответный огонь по позициям, откуда работали вражеские лазеры.

"Там, где мы его засекали, сразу же начинали противодействовать все наши службы. Мы полагаем, что были и накрытия, однако я не готов утверждать, удавалось ли нам уничтожить или повредить одну из установок", — отметил Волошин.

Также в ГПСУ разработаны специальные инструкции о том, как избежать лучевой атаки. Не следует, в частности, вести наблюдение на открытой местности, а также избегать позиций, на которых солнечные лучи могли бы отражаться от оптических приборов, демаскируя пользователя. Помимо этого, бойцам настоятельно рекомендуют использовать естественные укрытия и маскировочные сети. И, наконец, сейчас пограничники намерены приобрести по линии международной помощи специальные очки, предохраняющие зрение от лазерных вспышек.

Напомним, недавно Россия спровоцировала напряжение отношений с США на почве разрыва договора об использовании ракет средней и малой дальности (ДРСМД), чтобы привлечь к себе внимание. Подробнее об этом в материале: Разрыв договора об РСМД: зачем России запрещенное оружие

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.