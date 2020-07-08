Донбасс в огне: как сейчас выглядит эпицентр масштабного пожара (фото)

Недалеко от Северодонецка Луганской области спасатели до сих пор тушат масштабный пожар, который вспыхнул тут вчера, 7 июля. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново.

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Как сейчас выглядит пострадавший от огня населенный пункт – показал журналист "Сегодня" Александр Махов.

Отметим, что именно это село больше всего пострадало от лесных пожаров. Тут огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов.

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Напомним, что глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

Также ранее мы сообщали, что в ОГА Луганской области рассказали о последствияхпожара. Огонь уже уничтожил почти пять гектаров территории. Всю ситуацию усложняет то, что авиация не может безопасно тушить пламя. Причина этому – вероятность обстрелов со стороны боевиков.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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