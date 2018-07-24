Дончанам за долги по коммуналке хотят запретить выезд из "ДНР"

Жители Донецка и других оккупированных территорий шокированы очередной "инициативой" боевиков, которые хотят ограничить выезд за пределы так называемой "республики" для должников по коммунальным услугам.

Речь идет о некоей "значительной" сумме задолженности за услуги ЖКХ, при этом конкретная цифра не называется. Сначала неплательщику придет повестка в суд о взыскании. Приставы "исполнительной службы" затем наложат арест на имущество, недвижимость, землю, могут удержать из зарплаты или стипендии 20%, а также – запретить выезд за пределы "ДНР".

"Мы не можем понять, за что над людьми такое издевательство? У меня долг за отопление около 2000 рублей – так что, я теперь невыездная? – говорит жительница Донецка Лариса. – Я уже не говорю о том, что отопление включили на неделю позже и рано выключили – а бумажки с цифрами принесли такими, будто оно "шпарило" все время. Постоянно работал обогреватель. Мы живем на Петровке".

Особенно обеспокоены будущими изменениями пенсионеры, которым приходится регулярно выезжать "за пределы ДНР", чтобы получить пенсию.

"У меня пенсия 2600 рублей, у мужа – 3200. Кто-то считает, что за 5800 мы можем оплачивать услуги полностью? Мы и так уже пользуемся экономно и водой, и газом, но все равно выходит в месяц почти 1000 рублей. Остальное мы тратим на еду и лекарства, на больницы наши, так сказать, "бесплатные". У нас нет никаких субсидий, нет льгот – видимо, не заработали за 40 лет труда", – возмущается пенсионерка Мария Моисеенко.

По ее словам, "нет никакой помощи, раньше хоть давали гуманитарную помощь от Ахметова, и мы как-то могли сэкономить, не покупали постное масло, например, и муку – то сейчас все до копеечки уходит на лекарства и самые дешевые продукты".

"Мяса мы не видим, кроме куриных шей и лап, яйца – по праздникам, о сладостях уже и забыли. Но старались оплачивать коммуналку по возможности. Да, долги у нас есть – так что нам теперь, безвылазно сидеть и ждать смерти?" - добавила женщина.

Как рассказал 23 июля "представитель "министерства юстиции ДНР" Евгений Суржко, для запрета на выезд необходимо решение "суда ДНР", которое потом направляется для исполнения в "пограничную службу", а разрешение на выезд восстанавливается после полного погашения задолженности и затрат на работу приставов (примерно 10% от суммы задолженности).

Напомним, ранее жители Донецка признались, что они в шоке от "новшеств" оккупационных "властей" и устали от "инициатив" и выходок так называемых "властей ДНР", которые чуть ли не каждый день преподносят неприятные сюрпризы. Люди говорят: "Что ни день – так торжество идиотизма".

Также мы писали о впечатлениях дончан от четырех лет, которые прошли с того момента, как пророссийские боевики оставили Славянск и Краматорск, чтобы беспрепятственно дойти до Донецка и закрепиться здесь, превратив город из промышленного мегаполиса в провинциальное селение на линии фронта.