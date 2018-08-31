Дончане о смерти Захарченко: "Какая разница, кто главный в нашем концлагере?"

Прошло уже более трех часов с момента гибели "главы ДНР" Александра Захарченко в центре Донецка. Сейчас место, где произошел взрыв – на бульваре Пушкина, оцеплено сотрудниками "ГАИ ДНР" и военные, которые грубо отгоняют пешеходов и не дают снимать фото и видео. Усилена охрана и здания "МГБ ДНР" на бульваре Шевченко, возле него дежурит больше десятка боевиков с оружием. Также сотрудники "МГБ ДНР" в штатском в большом количестве присутствуют в центре города, у места взрыва.

Также завтра, 1 сентября, отменены торжественные линейки в школах. При этом многие жители Донецка не в курсе отмены и покупают букеты цветов в магазинах и павильонах.

В целом ситуация спокойная, транспорт ходит, хотя все въезды и выезды из Донецка перекрыты, в том числе и в сторону России. Раненый при взрыве "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев находится в ожоговом отделении ИНВХ. В здании обладминистрации ("доме правительства") и мэрии Донецка светятся почти все окна, проводятся экстренные совещания. Обязанности так называемого "главы" исполняет "вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

Дончане не знают, как реагировать на происходящее, но готовятся к разным вариантам развития ситуации.

"Судя по лицам военных на улицах, они растеряны и не знают, как быть и что им делать. Другим гражданам, кажется, все равно. Есть которые переживают и бежали на бульвар Пушкина, чтобы посмотреть, но в основном, как-то все ровно восприняли эту новость, без лишних эмоций, – поделился дончанин Антон Зварич. – У людей другие проблемы, которые надо решать независимо от от того, кто тут правит. Не один, так другой – какая разница, кто главный в нашем концлагере?.."

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.