Донецк потрясли три мощных взрыва – соцсети

Сегодня, 16:33

Пользователи соцсетей теряются в догадках, на кого было совершено покушение

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке прозвучали три мощных взрыва. По данным пользователей соцсетей, взрывы прозвучали в районе здания незаконного "министерства внутренних дел ДНР" на площади Дзержинского.

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В сети сразу же появились предположения о том, что было совершено покушение на самозваного "главу МВД ДНР" Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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Позже прозвучали заявления оккупационных властей о том, что были всего лишь раскаты грома, вызванные грозой в центральных районах города, хотя очевидцы как раз и не заметили этих самых молний.

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Как сообщалось, 31 августа, в донецком кафе "Сепар" прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Были ранены 12 человек, в том числе самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

После гибели Захарченко исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен т.наз "зампредседателя совета министров республики" Дмитрий Трапезников.

Однако позже, 7 сентября, стало известно, что так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.
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