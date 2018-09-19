Донецк в режиме выживания: людям не хватает денег на одежду и мясо

Зарплат и пенсий в Донецке хватает только на еду и "коммуналку"

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей все больше погружаются в беспросветную нищету. Об этом говорят даже результаты соцопросов, проведенных Донецким институтом экономических исследований, подконтрольным оккупантам. В число опрошенных вошли специалисты с высшим образованием и студенты вузов. Треть из них (35%) сообщила, что зарабатывает на еду, но есть серьезные проблемы с покупкой одежды. Чуть больше (36%) сказали, что могут позволить себе еду и одежду, а вот покупку телевизора, холодильника или стиральной машины — нет. При этом главный доход более половины респондентов составляют зарплата, пенсия и денежные поступления от "подработок".

"Опрос показывает, что в целом в структуре расходов затраты на питание и одежду составляют до 70% от полученных доходов, а на лечение и оплату жилищно-коммунальных услуг — до 20%, — говорится в отчете. — Характерно, что на оплату жилищно-коммунальных услуг все группы респондентов тратят в основном до 15% доходов".

Таким образом, все заверения оккупантов, что дончане тратят на оплату "коммуналки" сущие копейки, по сравнению с жителями подконтрольной части Украины, оказались обманом.

"При зарплате в 6700 рублей (2743 грн) я плачу в месяц около 700 рублей (286 грн) без отопления и примерно 1200 рублей (491 грн) — с отоплением. Для нас это ощутимый удар по бюджету семьи. Если добавить сюда кабельное телевидение — 100 рублей (40 грн), мобильный телефон — 50 рублей (20 грн), интернет — 300 рублей (122 грн), то в месяц набегает прилично. О лекарствах я уже молчу, — рассказала медик Светлана из Донецка. — А моя сестра, живущая в подконтрольном Краматорске, получает зарплату около 4000 грн (9768 рублей), оформила льготы, субсидию и платит чуть более 300 грн "коммуналки". К тому же цены на продукты там гораздо ниже, чем у нас. Сестра может позволить себе конфеты, фрукты, хорошее мясо. У нас же незапланированные покупки, например, канцелярия для ребенка — заставляют питаться одними макаронами, а субсидий вообще нет".

Отчет социологов подтверждает рассказ дончанки: в основном дончане тратят деньги на недорогие крупы, мучные изделия, молоко и молокопродукты, птицу и мясные полуфабрикаты.

"Очень редко респонденты потребляют колбасные изделия, шоколад и конфеты, рыбные консервы, рыбу и морепродукты", — свидетельствует отчет.

Выводы социологов неутешительны: