Бои за Донецкий аэропорт в цифрах: что важно знать о "Брестской крепости 21 века"

В этой публикации вспоминаем важные цифры, связанные с защитой аэропорта, уже ставшие историей

/ Фото: AFP

Донецкий аэропорт Прокофьева после реконструкции в 2012-м оказался настоящей достопримечательностью Донецка. Реконструированный, "усиленный" новым терминалом, он был готов принимать 1,1 миллиона человек в год. В ночь с 25 на 26 мая 2014-го воздушные врата Донецка открылись войне. Аэропорт захватили вооруженные боевики, а затем отбили военные. С того момента история аэропорта красной полосой прошлась по судьбам тысяч украинцев. В конечном итоге, ровно пять лет назад, 20 января 2015 года ДАП перестал существовать в качестве военной позиции, окончательно погрузившись в руины, но еще несколько дней военные продолжали удерживать территорию уже разрушенного аэропорта. 242 дня разделяют две даты – 26.05.2014 и 20.01.2015, и уже ровно пять лет отделяют нас от тех событий. В этой публикации вспоминаем важные цифры, связанные с защитой аэропорта, уже ставшие историей

45 человек – количество убитых в первом бою за аэропорт боевиков

Аэропорт стал "горячей точкой" фактически сразу после его захвата. 26 мая пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны отчиталась об успешном применении армейского спецназа и авиации. Треть батальона "Восток", или примерно 45 убитых боевиков – результат операции, проведенной военными.

"26 мая подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации нанесли удар по террористам, которые пытались взять под контроль международный аэропорт Донецка. Была задействована штурмовая и армейская авиации, проведена высадка десанта. Украинские подразделения действовали быстро и эффективно – были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков ранены. Треть батальона "Восток" была уничтожена силами АТО. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Украинские подразделения закрепились в районе аэропорта", – говорилось в сообщении СНБО.

С этих пор аэропорт и стал местом горячего противостояния, а попытки выбить украинских военных затянулись на более чем 242 дня.

60% - доля от общей российской военной помощи, которая выделялась на штурм ДАПа осенью 2014

Осенью 2014 до 60% всех прибывающих на Донбасс российских вооруженных сил шли на усиление группировки в районе Донецкого аэропорта. Об этом сообщал координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук

"Прибывающие из России боеприпасы активно перебрасываются в район аэропорта в Донецке. Сюда направляется порядка 50-60% всех минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов, прибывающих из РФ", – сообщал Тымчук в своей ежедневной сводке.

Уже тогда создавалась инфраструктура для ремонта боевой техники, которая была повреждена во время попыток взять ДАП

"На Снежнянском машиностроительном заводе (г.Снежное) создана база по ремонту и восстановлению вооружений и техники террористов. Прибывающая на ремонт техника в основном участвовала в боях под Луганском, Донецком, Амвросиевкой, Кутейниково и Старобешево. Передовая база ремонта и обслуживания боевой техники боевиков создана на базе ООО "Углемаш" в Донецке", - писал Тымчук.

130 килограммов - вес заряда "Тюльпана", которым били по аэропорту российские наемники

Экс-глава внешней разведки Николай Маломуж в октябре 2014 сообщил о применении в атаках на аэропорт российской системы залпового огня "Тюльпан", отмечая, что она специально применяется для разрушения укреплений.

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"Применялись танки, БТР, самоходные артиллерийские установки. Впоследствии стали применять системы "Град", "Ураган". А теперь подтянули систему "Тюльпан", чрезвычайно мощную, с боезарядами до 130 килограммов, которые используются для нанесения ударов по блиндажах, укрепленных сооружениях. На вооружении украинской армии "тюльпанов" нет. Это русское оружие", – говорил Маломуж в эфире Радио Свобода.

Информация из книги "АД242", созданной при участии Радио Свобода

51 метр - высота рухнувшей вышки аэропорта им. Прокофьева

Вышка Донецкого аэропорта на момент сдачи объекта в эксплуатацию была самой высокой в стране. 51-метровая вышка, возвышающаяся над Донецкой степью стала символом обороны аэропорта. Многие дни по бетонной башне била артиллерия, но конструкция продолжала стоять. Лишь под конец обороны, 13 января 2015-го вышка рухнула. На момент обрушения вышка удерживалась украинскими военными.

"Не выдержали конструкции на верхних этажах. Предположительно, она обрушилась не вся. Все это время, диспетчерская вышка и новый терминал находятся под нашим контролем", – заявил тогда в комментарии для Segodnya.ua спикер военных Роман Туровец.

На следующий день сепаратисты стали распространять через российские СМИ сообщения о том, что украинские военные покидают теорию аэропорта, но в штабе АТО эту информацию опровергли.

30 минут – время, за которое Захарченко пообещал захватить аэропорт

Лидер группировкий "ДНР" Александр Захарченко 15 января 2015-го на пресс-конференции хвастался, что новый терминал аэропорта практически захвачен, а сопротивление происходит лишь в р-не населенного пункта Пески.

"Это, скорее не очаги сопротивления, а люди, которые замуровались в здании, они просто не сдаются. Думаю, что в течение 30 минут аэропорт будет полностью под нашим контролем", – заявлял Захарченко, добавив, что пленных нет.

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При этом, по его словам, в аэропорту украинских военных находилось "не более 10 человек".

Главарь "ДНР" тогда ошибся примерно в 300 раз – аэропорт удерживали не 30 минут, а 7 суток.

Воспоминания о событиях, происходивших 15 января 2015-го, описаны в мартирологе "Оборона донецкого аэропорта", изданном в начале 2020-го. В частности, составители из Национального военно-исторического музея Украины приводят цитату десантника Виталия Пясецкого, который говорит о применении попытках боевиков "вытравить" защитников аэропорта с помощью газовых гранат

"Самое трудное было, когда нас забрасывали газом. Мы думали, что это просто дымовухи, но это был какой-то газ – глаза слезятся, ничего не видишь, от кашля аж выворачивает. В то момент началась какая-то паника и это было самое трудное. Затем мы наловчились – стреляли по ним и они выходили из строя", – говорится в цитате

3 тонны - вес тротила, который, вероятно, применили для подрыва конструкций терминала

20 января бои за аэропорт продолжались, и военные, вопреки прогнозам сепаратистов, продолжали бороться за позиции. Тем не менее, некоторые называют этот день окончанием боев за аэропорт, т.к. 20 января аэропорт фактически перестал существовать, окончательно погрузившись в руины. Как вспоминают бойцы, находившиеся в терминале в тот день, конструкции рушились буквально под ногами. Воспоминания Ярослава Гавянца

"Целый день 20 января было тихо и это немного нас насторожило. Как оказалось, под перекрытием, где мы размещались, заложили три тонны тротила. От взрыва этажи вниз проваливались, ребята, которые сидели посередине, попадали вниз. Из 60 человек в одно мгновение осталось около 20-ти, из которых восемь оказались из-под завалами в очень тяжелом состоянии. Я остался жив, потому что сел сбоку на фундамент покурить. Откопал автомат и побежал держать оборону. Враг понял, что не со всеми расправился. Но держаться уже не было сил. Пятеро за ночь умерли от ран. Трое оставались тяжело ранеными, из них двум перебило ноги. трудно было смотреть, как они мучаются, а помочь ничем не могли. Офицеров среди нас уже не было. Старшина пошел к сепаратистам договариваться, что мы бросаем оружие, забираем раненых и они нас отпускают. Сепаратисты не согласились на такие условия. Они сообщили, если хотим спастись, то надо сдаваться. У меня в то время осталось всего четыре рожка патронов, не больше и у побратимов. Когда поняли, что помощи ждать бесполезно, то чтобы спасти раненых, старшина принял решение утром 21 января сдаться в плен. В общем нас осталось 16 человек", – приводится цитата Ярослава Гавянца в свежеопубликованном сборнике "Оборона Донецкого аэропорта, мартиролог"

В мае 2015 информацию о подрыве трех тонн тротила озвучивал и спикер ДУК "Правый сектор" Андрей Шараскин.

4 защитника аэропорта до сих пор считаются без вести пропавшими

Количество погибших в Донецком аэропорту – дискуссионная цифра, которая варьируется в зависимости от способа подсчета (к примеру, погибшие только на территории аэропорта, или на подступах к нему). Наиболее точной цифрой считается 100 человек.

При этом четыре человека из 80 Отдельной аэромобильной бригады, защищавшей аэропорт в начале 2015-го уже 5 лет считаются пропавшими без вести:

Бондарь Александр Владимирович. Старший солдат Ковалев Юрий Анатольевич. Солдат Кравчук Александр Михайлович. Солдат Степанишин Валерий Витальевич. Солдат.

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