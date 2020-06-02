По Донецкой области пронесся торнадо (фото, видео)

Пока Карпаты в начале лета засыпает снегом, в Константиновском районе Донецкой области тоже заметили необычное природное явление – тут пронесся торнадо.

Торнадо местные жители заметили в воскресенье, 31 мая.

Видео: Facebook

Как рассказал на своей странице в Facebook синоптик Игорь Кибальчич, на Донбассе бушевал классический торнадо клиновидной формы. По его словам, такое явление довольно редкое для Украины.

Видео: Игорь Кибальчич, Facebook

Реклама В тренде В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Напомним, 1 июня в Луганской области ликвидировали последствия непогоды. Тут ветер срывал крыши со зданий, валил деревья, а потоки воды и град уничтожили то, что посажено на огородах и в полях, дворы были залиты водой.

Также мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. В частности, ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама