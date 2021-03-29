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Организовал "референдум" в "ДНР", есть паспорт РФ: кто победил на довыборах в Раду на Донбассе

29 марта, 14:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Победитель набрал более 65% голосов

Кандидат от политической партии "Порядок" Андрей Аксенов победил в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области, где в воскресенье прошли довыборы в Верховную Раду.

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Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам электронной обработки 100% протоколов, Аксенов набрал 65,46% голосов избирателей.

Комментируя предварительные результаты довыборов в Донецкой области, журналист Денис Казанский в Facebook сообщил, что в 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой.

Также СМИ писали, что он обладатель российского паспорта.

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Отмечается, что представитель Партии Шария Валентин Рыбин набрал 13% и оказался на втором месте, а представитель "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко – на третьем, с 6,69% голосов.

Представитель партии "Держава" Виктория Шилова набрала 4,08% голосов, выдвиженец партии "Слуга народа" Андрей Бондаренко – 3,02%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Надежда Масло – 2,92%, остальные – менее 2% голосов каждый.

Напомним, политические партии "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов – Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

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Донбасс Верховная Рада результаты довыборы
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