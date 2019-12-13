"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский рассказал о плане со стеной на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

"На заседаниях СНБО Украины мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов – это, как вы сказали, план "Б". Для меня это не план "Б", это план "последняя буква". Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский отметил, что так называемая "стена" уже есть, а Украине нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, их мышление, их понимание, что они украинцы. "У нас сейчас "живая стена", гибнут люди, она у нас есть. Но для меня лично это не вариант", – заявил он.

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При этом президент Украины подчеркнул, что снова пять лет ждать, стрелять и терять украинцев он и его команда не собираются.

"Если будет "стена", то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", – считает он.

Зеленский указал, что были детально проработаны все планы на случай разных сценариев развития ситуации. "Мы понимаем, что если "стена", нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за "стеной" тогда будет другое даже не государство, это что-то другое, скажем так, местность, где будут только боевики", - отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал первый шаг в реинтеграции Донбасса. По его словам, особое внимание необходимо уделить ситуации на КПВВ на линии разграничения. Он объяснил, почему.

Напомним, в феврале 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Среди прочего, в документе определены временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей районы, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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