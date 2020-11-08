Дружная семья из Мариуполя выиграла приз в конкурсе Фонда Рината Ахметова

За увлекательные видеоблоги дети заслужили оборудование для новых съемок

Как не унывать во время карантина, еще и получить подарки за участие в конкурсе? Это хорошо знает семья Романовых из Мариуполя Донецкой области.

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Воспитанники детского дома семейного типа записывали на видео эпизоды из собственной жизни. Благодаря этому проявили таланты и стали призерами конкурса, который провел Фонд Рината Ахметова.

О секрете успеха с детьми общались корреспонденты "Сегодня".

Светлана Андрейчук – воспитанница детского дома семейного типа, в следующем году – уже выпускница. К маме-воспитательнице Ольге Романовой попала в 11 лет.

"Она мне раз как-то так понравилась. Я с первого дня сказала: да, я согласна пойти в приемную семью. И сразу, с первого дня, назвала ее мамой", – вспоминает воспитанница детского дома семейного типа Светлана Андрейчук.

Тогда Светлана жила в Макеевке. Переезд в детский дом семейного типа в Мариуполе дался девочке легко, ведь здесь есть море. Сейчас в детском доме семейного типа их шестеро. Мама-воспитательница – Ольга Романова – считает: главное привить детям семейные ценности и воспитать их хорошими людьми.

"У меня выпустились три девочки, все они замужем. Нет ни одной мамы-одиночки. У всех дети, никто не бросил детей", – рассказывает мать-воспитательница Ольга Романова.

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Непростым для Романовых был 2014 год. Тогда Мариуполь вздрагивал от взрывов.

"Было очень страшно. Летали вертолеты постоянно. Бахало все. Постоянно все тряслось", – вспоминает воспитанница Светлана Андрейчук.

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"Когда громыхало, наш балкон дрожал. Фонд Рината Ахметова нас увез временно в Бердянск", – рассказывает Ольга Романова.

Благотворительная организация не оставляет Романовых все эти годы. Этим летом, несмотря на карантин, дети смогли дистанционно принять участие в программе "Мирное лето". Во время отдыха дети учились новому, и смогли овладеть мастерством качественно снимать видео.

"Они постоянно что-то снимали, что-то обсуждали. Работали с психологом", – рассказывает Ольга Романова.

Тем более, что учителями были известные люди, послы Фонда Рината Ахметова, ведущие телеканала "Украина".

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Романовы были настолько активными, что заслужили подарки от Фонда Рината Ахметова, в частности – оборудование для дальнейших успешных съемок.

"Не успели нам задать задание, как мы уже через 20 минут одну работу выполнили, вторую работу", – рассказывает о конкурсе воспитанница детского дома семейного типа Светлана Андрейчук.

"Мне понравилось очень! Фонд Рината Ахметова – очень классный", – говорит воспитанник Максим.

С 2015 года отдохнуть и получить психологическую поддержку смогли около 4,5 тысяч детей.

"Спасибо большое Фонду Рината Ахметова, что не забывают нас, что устраивают праздники", – говорит Ольга Романова, мать-воспитательница.

Больше всего дети обрадовались камере. Семья сразу же начала снимать видеоблог.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий "Сегодня" и посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора запустил видеоблог "Спроси у папы!".

Также "Сегодня" писали о новом этапе проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

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