ДТЭК ЭСКО модернизирует три детсадика и гимназию в Покровске

Модернизация будет выполнена в зданиях детских садов №11 "Чебурашка", №8 "Ласточка", №43 "Колокольчик" и многопрофильной гимназии

ДТЭК ЭСКО профинансирует и выполнит "под ключ" модернизацию систем отопления трех детских садов и одной гимназии в Покровске. Учреждения станут комфортнее для детей и энергоэффективнее. Город сэкономит от 25 до 44% тепловой энергии – суммарно 380 Гкал на 480 тыс. грн. в год. Соответствующие контракты Покровск уже подписал с ДТЭК ЭСКО по итогам тендера на ProZorro по привлечению энергосервисного инвестора.

Модернизация будет выполнена в зданиях детских садов №11 "Чебурашка", №8 "Ласточка", №43 "Колокольчик" и многопрофильной гимназии. Во всех зданиях инвестор установит индивидуальные тепловые пункты, которые будут автоматически регулировать температуру в помещениях в зависимости от температуры воздуха на улице. Системы дистанционного мониторинга позволят контролировать через интернет потребление тепловой энергии.

Согласно подписанным договорам, все работы профинансирует и выполнит энергосервисная компания ДТЭК ЭСКО за свой счет. Город будет делать выплаты по энергосервисным контрактам исключительно за счет части достигнутой экономии.

"В течение нескольких лет действия энергосервисных договоров инвестор будет обслуживать оборудование, обеспечивать его надежную работу, следить за соблюдением санитарных требований по температуре в помещениях", – сказала Марина Голуб, начальник отдела образования Покровского городского совета. "С помощью энергсосервиса украинские города имеют возможность выгодно "продать" инвесторам свою неэффективность, модернизировать местную инфраструктуру, не тратя средства из городского бюджета. Сэкономленные на энергоресурсах деньги города могут направить на другие приоритетные задачи – медицину, образование, ремонт дорог, обновление транспорта, улучшение городских сервисов", – сказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

По данным Госэнергоэффективности, на сегодняшний день уже 20 украинских городов подписали 177 ЭСКО-контрактов с 15 инвесторами на сумму 180 млн грн.