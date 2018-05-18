Дуда в Совбезе ООН сделал заявление по Донбассу

Сегодня, 12:15

Польша поддерживает идею направления Организацией Объединенных Наций операции поддержания мира на востоке Украины

Анджей Дуда. Фото: AFP
Анджей Дуда. Фото: AFP

Польша поддерживает идею направить миротворческую операцию на восток Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности ООН, в котором в этом месяце председательствует Польша, сообщает издание Defence24.

"Нет мира без права. Международное право остается сильнейшим орудием для цивилизованных народов для обеспечения продолжительного мира – мира, который опирается на доверие, нормы и взаимное уважение ценностей", – сказал Дуда.

По его словам, незаконная аннексия и оккупация Крыма и сепаратисты на Донбассе, которых поддерживают, по его словам, "третьи страны" – это большой вызов не только для Украины, но и для стабильности всей Европы.

"Польша поддерживает идею направления Организацией Объединенных Наций операции поддержания мира на востоке Украины. Мандат такой операции не должен ограничиваться защитой специальной миссии наблюдения ОБСЕ, но должен охватывать весь конфликтный регион, включая всю российско-украинскую границу, признанную международным сообществом", – заявил президент Польши.

Он добавил, что международное сообщество не должно забывать о крымских татарах и активистах на полуострове, которым угрожает опасность.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия должна перестать блокировать вопрос миротворцев на Донбассе в Совете безопасности ООН и поддержать резолюцию, где была бы имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских соглашений.

По его словам, один из первых пунктов "Минска" – установление безопасности в зоне боевых действий – невозможно выполнить без миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.
Совбез ООН, миротворцы, Дуда

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Источник:

Европейская правда

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