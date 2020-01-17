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Два очаровательных леопарда родились в зоопарке Мариуполя: видео

17 января, 22:30

Малышам пока не выбрали имена, и за ними неотрывно присматривают киперы

Котята леопарда родились в зоопарке Мариуполя. Братика и сестричку посетителям пока не показывают. Однако, для съемочной группы новостей "Сегодня" сделали исключение.

Галина Заморахина, смотрительница зоопарка показывает одного из двух новорожденных леопардов. Имя малышу еще не выбрали. Кормят маленьких хищников свежим мясом и теплым молоком. Посетителям зоопарка малышей покажут только через несколько месяцев. Сегодня о нем круглосуточно заботятся киперы. И так будет до весны, пока новорожденных леопардов не поселят в вольеры.

А вот полосатую сестренку смотрители забрали из зоопарка домой. Потому что та родилась слабой, и нуждается в бережной опеке.

Савелий Вашура, директор зоопарка:

"Ухода надо за ним больше, почаще кормить. Смотрят за ним. Дома как за ребёнком смотрят".

Опытные родители Марс и Венера потомство дают уже второй год подряд. Только в прошлом году в Мариупольском зоопарке родились два десятка хищных кошек. На днях на пополнение ждет и семья львов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что трое очаровательных львят родились в Хмельницком. Украина, кстати, одна из немногих стран в мире, где регулярно появляются львята, говорят смотрители. Покупают у нас малышей и Африка, и Австралия и даже частные заповедники Арабских Эмиратов.

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Мариуполь леопард потомство зоопарк

Источник: Сегодня

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