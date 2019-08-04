Два предателя Украины и наемник из России: в ВСУ показали фото уничтоженных боевиков

На востоке Украины оккупационные войска продолжают нести потери. На этот раз от болезни умер российский наемник и два местных боевика были ликвидированы. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 1 августа бесславную "бригаду-200" пополнил Михаил Пестриков с позывным "Тугарин" из российского Кировска. Он служил в 11 омсп "1 АК" ("ДНР"), а умер от разрыва тромба.
2 августа в районе населенного пункта Нижнее Лозовое был уничтожен Анатолий Тищенко с позывным "Ночник", родом из города Ровеньки Луганской области.
В тот же день также ликвидирован Яковлев Сергей из Макеевки, 5 омсбр "1 АК". Обстоятельства его смерти уточняются.
Как сообщали новости "Сегодня", 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Однако в сводке ООС не сообщалось, были ли потери в рядах противника.
На днях Анатолий Штефан рассказали об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.
А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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