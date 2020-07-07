Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам

На фронте обстрелы не прекращаются, вчера даже был ранен украинский военнослужащий. Но наши воины в долгу не остались – за прошедшие сутки уничтожили восьмерых боевиков и еще одного ранили. Также пострадала и тяжелая техника врага.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки.

Военные рассказали, что вчера во время обстрела наших позиций действия врага несли угрозу жизни и здоровью украинских бойцов. В результате ответного удара из разрешенного Минскими соглашениями вооружения боевикам был нанесен огромный урон.

"По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен. Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки (САУ) захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Минским договоренностям. Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен – в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения им страха, оккупанты чувствуют себя растерянными", – сообщили в ООС.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: ранен украинский военнослужащий

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Как сообщали новости "Сегодня", мы уже писали о потерях боевиков за неделю. В период с 29 июня по 5 июля уничтожены и ранены почти три десятка человек, пострадала и вражеская техника.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

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