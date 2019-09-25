Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе

Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток среды, 25 сентября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения и еще один – боевую травму, сообщают в пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия… В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один – боевое травмирование", – говорится в вечернем брифинге пресс-центра ООС, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза вблизи Марьинки с направлений Трудовской и Александровки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки с направления н.п.Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению н.п.Ужовка – из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Опытное с направления Спартака – из автоматического гранатомета.

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В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций ОС: неподалеку Майского с направлению н.п.Доломитное – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Южного с направления "Шахта им.Гагарина" – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Новотошковское с направления Донецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска с направления Лозового – из гранатометов различных систем; в районе н.п.Зайцево – из стрелкового оружия.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 24 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

Напомним, 23 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. К счастью, обошлось без погибших, однако два бойца Вооруженных сил Украины получили ранения.

Днем ранее, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

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