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Двое подростков не разминулись на мотоциклах в Луганской области

13 июня, 10:48

В результате ДТП погибли три человека


Трое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии в Луганской области, передают "Сегодня".

Как отмечается в сообщении, 16-летние парни-водители на мотоциклах не поделили дорогу между селами Тошковка и Тошковка-1.

Из-за столкновения водители и один из пассажиров-сверстников скончались на месте от нанесенных травм. Девушка, которая была на другом мотоцикле, сейчас в больнице.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

Как мы писали ранее, в среду, 13 июня, в Днепре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – на дороге столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, одному из них оторвало руку.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, погибшие, мотоцикл, пострадавшие, Луганская область

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