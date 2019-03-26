Двое украинцев продавали газ из России боевикам на Донбассе

С реализованного газа дельцы платили "налоги" так называемой "ДНР"

Фото: СБУ.

Двое украинцев продавали газ из России боевикам на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a5c/928/5c9a5c928dc2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a5c/928/5c9a5c928dc2b.jpg 2019-03-26T19:18:18+02:00 Донбасс С реализованного газа дельцы платили «налоги» так называемой «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры блокировали механизм финансирования террористической организации "ДНР" через противоправные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес двое уроженцев Донецкой области, которые переехали в Харьков.

"С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР".

С реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике", – говорится в сообщении. фото ssu.gov.ua Отмечается, что правоохранители задержали двоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Одессе области сотрудники СБУ задержали мужчину, который организовывал поставки из России так называемой "гуманитарной помощи" боевикам.



Напомним, экс-милиционер продал боевикам доступ к базам ГАИ. Бывший сотрудник автоинспекции присвоил почти 450 е-ключей от баз данных, которые были у него на хранении.

А днепропетровские предприниматели продавали лекарства боевикам "ДНР". По информации пресс-службы СБУ, днепропетровские бизнесмены сотрудничали с представителя т.н. "ДНР". Из фур медикаменты грузили в легковые автомобили и перевозили через границу с Донецкой областью, объезжая блокпосты.

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