Двоих раненых военнослужащих эвакуировали вертолетом из зоны ООС в Днепр

В Днепр военным вертолетом эвакуировали двоих раненых военнослужащих из зоны ООС. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"13 августа 2018 в 1:30 военным вертолетом в Днепр эвакуирован защитник с ранением глаза. 12-го вечером военным вертолетом эвакуирован защитник с тяжелым ранением ног, руки", – говорится в сообщении.

Военных уже прооперировали медики больницы Мечникова.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.

А 10 августа украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы. Были ранены трое украинских военных.