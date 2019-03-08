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Единственная среди мужчин: женщина стала главой подразделения крупной энергокомпании

8 марта, 23:19

Коллектив стал для начальницы настоящей семьей

Единственная среди мужчин: женщина стала главой подразделения крупной энергокомпании Донбасс Коллектив стал для начальницы настоящей семьей

В Мариуполе единственная среди мужчин женщина руководит подразделением энергетической компании, причем работает не в кабинете, а "в полях". Наталья Макарова практически каждый день контролирует работу десятков объектов, выезжая на ремонт линий электропередач. При этом аварий в прифронтовой зоне – немало.

Подстанция в Талаковке обеспечивает электроэнергией около 10 населенных пунктов. Во время обстрелов сюда нередко прилетали снаряды, поскольку расположена подстанция всего в нескольких километрах от линии разграничения.

Чтобы здесь работать, нужна смелость, а Наталья Макарова на эту работу выходит едва ли не каждый день. Бояться обстрелов просто некогда – работа не только опасная, но и ответственная. От мастерства Натальи зависит, будет ли свет в домах тысяч местных жителей.

"Очень большое повреждение оборудования, воздушных линий. Хотелось бы, чтоб при этом не страдали люди. А то, что зависит от нас – мы стараемся. Наша задача – сохранить жизнь людей, если мы можем это сделать, и обеспечить всем – светом, теплом ", – объяснила глава Мариупольской группы подстанций Наталья Макарова.

Своей профессии Наталья отдала 16 лет жизни. Начинала обычным электромонтером, а сейчас руководит крупнейшей группой подстанций в компании ДТЭК Донецкие электросети.

На контроле у женщины – работа более чем двух десятков объектов. Она – единственная женщина, которая занимает такой пост в компании. Другими подобными подразделениями руководят только мужчины. Наталья часто слышит, что ее профессия вообще-то не женская, но именно необычный подход к работе – ее преимущество.

"Все ее женские качества организаторские – очень хорошие. Умеет сплотить коллектив, добиться нужных, поставленных задач. Небезразлична ко всем окружающим моментам. То есть, бытовые условия работников ее очень волнуют", – заверил Олег Бурлуцкий глава Приазовской высоковольтной электростанции.

Коллектив для Натальи – семья. И это не преувеличение, ведь рядом с ней работает электромонтером родная дочь.

"Поблажки не дает, но подсказать, она всегда подскажет. Поблажек, естественно, как к дочке, от нее не дождешься, потому что работа – работой, а дом – это дом. То есть, дома она одна, а на работе – другая", – рассказала дочка Анна Евтеева.

Между тем, дома – тоже немало сложной и не совсем женской работы. Весна – время работать на огороде. При этом в кабине трактора трясет так, что сложно удержаться даже на пассажирском сидении, не то что управлять им. Но главное – урожай, говорит Наталья.

"Это озимая пшеница. Сейчас, в такое время года она только проснулась после зимней спячки, и ее нужно поддержать, и дать ей энергию роста. Сейчас вносятся удобрения", – прокомментировала женщина.

За столом собираются самые родные люди – и дети, и внуки. Евгений мечтает стать энергетиком, продолжить династию, а пока что ходит на детские конкурсы и рисует фонари, которые каждый день зажигает его бабушка.

Напомним, ранее мы писали о супругах из Никополя, которые отметят 28-ю годовщину совместной жизни, причем столько же времени глава семьи – Павел, работает водителем в энергетической компании, сотрудницей которой стала и его жена Янина.

Стоит напомнить также о единственной женщине-пожарнице Украины: Анастасия Клочко семь лет проработала в диспетчерской спасательной службе, но при первой же возможности надела пожарный костюм. Пока что она – единственная на всю Украину. Наравне с мужчинами она разворачивает спецтехнику и борется с огнем.

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Тег Мариуполь, донецкая область, электрик, ДТЭК, энергетик

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