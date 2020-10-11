"Единственное, что беспокоило, – как смотреть людям в глаза". Интервью Игоря Пупкова о поездке в "серую зону"

Ведущий новостей «Сегодня» на телеканале «Украина» рассказал детали поездки в Донбасс, которые остались за кадром, поделился эмоциями от увиденного и общения с жителями Опытного

Часто телеведущих воспринимают как дикторов, которые сообщают самое актуальное из уютной студии. Однако ведущие "Сегодня" не только следят за новостями, но и непосредственно исследуют, сопереживают весомые события в жизни страны и мира. Так, недавно Елена Кот и Игорь Пупков вместе с командой отправились в поселок Широкино и Опытное на Донбассе, чтобы самим увидеть и показать реалии жизни на линии соприкосновения. На этой неделе в выпусках новостей "Сегодня" зрители уже увидели эксклюзивные репортажи ведущих из "серой зоны". Кроме этого, Игорь Пупков поделился подробностями поездки и что же побудило сменить костюм, комфортную столичную студию на бронежилет, каску и отправиться на передовую.

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- Что заставило своего рода выйти из зоны комфорта, кто был инициатором поездки? Был ли определенный страх, поскольку на территории продолжаются обстрелы, населенные пункты расположены вблизи линии соприкосновения?

- Поездка была запланирована в рамках редакционного задания, мы с Еленой Кот сразу согласились. Считаю, что в водовороте последних событий, затяжной информационной войны, все начали забывать о Донбассе. Притупляется ощущение трагедии, данные ООС часто воспринимают только как статистику, а новости о Донбассе, страшные кадры – просто как картинку из какой-то параллельной реальности. Сегодня важно помнить, что человеческие жизни забирает не только нашумевший коронавирус, но и война, которая все еще рядом... Тысячи людей до сих пор ждут помощи и мира.

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К командировке тщательно и ответственно готовились. Обычно журналистов не пускают в "серую зону" из-за обстрелов. Однако нам удалось попасть в отселенные села благодаря Национальной платформе примирения и единства. Страха, что могут начаться обстрелы, не было. Об этом вообще не думал. Единственное, что меня очень беспокоило, – как смотреть этим людям в глаза, что у них спрашивать и главное – как отвечать на их вопросы.

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- Что оказалось самым тяжелым во время поездки? Поделитесь личными впечатлением от увиденного, что на вас повлияло больше всего?

- Помню, когда мы приехали, пресс-офицер сразу предупредила: "Надеюсь, среди вас нет слабонервных". Казалось, мы, как ведущие новостей, готовы к худшему, однако здесь даже мне, мужчине, было трудно сдерживать эмоции, слезы. Была ситуация, когда общались с местными жителями в Опытном, слушали их истории и не могли сдержать слез, приходилось приостанавливать беседу и выключать камеру.

Когда попал в Широкино, переполняло ощущение, будто оголился нерв. Своими глазами увидел и почувствовал горе, катастрофу на каждом сантиметре. Гнетущая тишина, разбитые или сгоревшие дотла дома, руины, обломки снарядов – трудно даже представить, что когда-то здесь был райский уголок на берегу моря. До поселка добирались военным транспортом. Здесь сегодня ни души, почти не осталось уцелевших домов. Всех жителей вынужденно выселили из-за постоянных обстрелов. Населенным пунктом передвигались только дорогой, поскольку территория заминирована. Все время были в бронежилете, в каске, под пристальным сопровождением украинских военных.

В Опытном все еще проживают люди. Сейчас здесь всего 36 жителей, до войны было 800. Остались в основном люди пожилого возраста. Они понимают, что никому не нужны. Этим людям многого не надо. Это тот возраст, когда фактически вся жизнь уже пройдена, нужен только кусок хлеба, вода и дожить свой век родном доме.

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У дороги двухэтажные серые многоквартирные дома. Хотя в них и заменили крышу, окна, однако в помещениях все равно очень холодно, условия фактически непригодны для жизни. Трудно смириться с мыслью, что скоро зима, и местных ждет выживание в лютые морозы. Эти люди уже шесть с половиной лет живут без света, газа и водоснабжения. Пищу готовят на улице, дома обогревают буржуйками, нарезают ветви деревьев, военные привозят брикет из торфа. Волонтеры доставляют пищу, питьевую воду, но, к сожалению, из-за отсутствия света продукты быстро портятся, их просто негде хранить.

Во дворах к деревьям подвешивают детские ванночки, чтобы собрать дождевую воду для элементарных бытовых нужд. Чтобы хоть как-то выжить, каждый занимается хозяйством: держит кур (которых также привезли волонтеры), коз, выращивает овощи.

- С кем местные поддерживают связь? Откуда узнают и следят ли за тем, что происходит в стране?

- Нет телевидения, никаких средств коммуникации. Военные, волонтеры – своего рода проводники между жителями Опытного и миром. Рассказывают, что сейчас происходит в стране. Некоторых стариков посещают родственники, однако добраться до поселка трудно. Приходится ехать через поля, низину, чтобы не попасть под пулю снайпера. Другой дороги нет, поскольку остальные пути сейчас под прицелом снайперов.

Очень обидно осознавать, что все это – не следствие неизбежного стихийного бедствия, а горе от человеческой руки. Жители пожилого возраста, которые остались в Опытном, не хотят и не оставят родной поселок. Если раньше все надеялись, что война быстро закончится, все мирно наладится, сейчас большинство мечтает о скорой смерти... Скорой легкой смерти от взрыва снаряда...

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По возвращению из командировки несколько суток не мог уснуть и прийти в себя. Здесь спокойная привычная жизнь, а совсем рядом люди живут в постоянном страхе. Как можно запускать салюты и отмечать праздники, когда там взрываются снаряды?! Как можно заказывать изысканные блюда в ресторане, когда совсем рядом людям нечего положить в холодильник?!

- По вашему мнению, что в силах СМИ, как "четвертой власти", чтобы повлиять на ситуацию – не только привлечь внимание к проблеме, но и заставить действовать?

Мы с Еленой сами побывали, увидели, отсняли цикл сюжетов. Убеждены, что эти жуткие кадры должны стать настольной видеокнигой, которую каждое утро обязаны смотреть все депутаты, чиновники.

Пообщавшись с жителями, увидели, что люди все больше теряют надежду и задаются лишь одним вопросом: за что и почему именно им все эти испытания? Наша же цель здесь, в месте, которое почти изолированно от мира, – увидеть и услышать соотечественников, которые здесь остались. В силах СМИ – не оставлять и постоянно привлекать внимание к проблеме, чаще акцентировать на том, что война все еще бок о бок с нами.

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