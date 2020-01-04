Эдуард Лимонов резко раскритиковал "ДНР": Отвратительное впечатление

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Российский писатель, член оппозиционного движения "Другая Россия" Эдуард Лимонов в интервью российским журналистам резко раскритиковал так называемую "ДНР", после того как побывал в Донецке.

В частности, отвечая на вопрос корреспондента "Русской Весны", какое впечатление произвел на него Донецк и не хотел ли бы он там поселиться, Лимонов ответил: "Отвратительное впечатление. Русское восстание подавлено, в основном Россией. Поселиться? Что делать? Сидеть там "в подвале"?"

Он также выразил мнение, что "Минские соглашения невыполнимы ни с одной, ни с другой стороны".

"Для Москвы — "ДНР" и "ЛНР" — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик. В Украине их тоже не хотят, а присоединить к России их — Россия боится укоризны Запада. Луганск и Донецк под сапогом Москвы, им бы расширять "русскую революцию", сделать ряд шагов в Харьковскую область, но им Москва не велит и у самих желания нет. Захапали собственность — теперь будут жить как Приднестровская республика — скучно и долго, и незачем", – сказал Лимонов.

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Российский писатель также резко высказался от так называемом руководстве самопровозглашенной "ДНР".

"Я видел Пушилина в Москве, когда ходил на политические шоу, он произвел на меня впечатление как безынициативное подчиненное Москве существо. Да, впрочем, уже и Захарченко (тельняшка, белки глаз, образ матросика из "Оптимистической трагедии") все же был вполне послушным руководителем "ДНР", – отметил Лимонов.

Как сообщалось ранее, в сети появились фото посленовогоднего Донецка. На пустынных улицах нет ни людей, ни транспорта, а в центре – стоит одинокая елка. Пользователи в комментариях пишут, что это "ужас и мрак".

А освобожденный из пленаОлег Галазюк рассказал, как россияне учат боевиков пытать своих узников.

"Есть такой объект "Изоляция". Там есть полиграф (подтверждали и другие освобожденные – Ред.) На него приезжала специалистка-россиянка. Люди, которые учат, как пытать людей, – россияне. Вы знаете, что такое "тапик"? Это телефонный аппарат полевой индукционный катушечный. Человеку к языку, к гениталиям, в ванну запихивали эти электроды и "крутили" током. Поочередно "тапик" – полиграф, полиграф – "тапик", – рассказал Олег.

В то же время на Донбассе не прекращаются обстрелы. О ситуации на передовой – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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