Экс-главарь "ДНР" рассказал, почему убили Захарченко

Один из экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин назвал убийство террориста Александра Захарченко "системным ударом".

Об этом он сказал в комментарии Daily Storm, отметив, что в России из-за события наблюдается "некоторая растерянность". Возможной версией устранения Захарченко он назвал криминальные разборки.

"Захарченко был отыгранной фигурой и так или иначе должен был уйти. Независимо от того, кто заказывал теракт. Я не ожидал, что его будут убирать так грубо, именно поэтому я не понимаю, кто это произвел. Надо понимать, что он не очень много, что решал, и что в противостоянии на Донбассе от устранения его фигуры мало что изменится", – отметил он.

По словам Стрелкова, покушение на Захарченко было хорошо спланировано. Он также сослался на отсутствие достаточного количества информации, чтобы судить об организаторах взрыва. Однако отметил, но исключать нельзя никаких предположений.

"То, что с ним пострадал "Ташкент" (Александр Тимофеев), – это говорит о том, что это был системный удар. Потому что "Ташкент" — это фигура знаковая, не менее важная, чем сам Захарченко. Я даже не исключаю криминальной версии. Покойный глубоко, давно и с энтузиазмом сидел в разных криминальных схемах", – добавил Гиркин.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.