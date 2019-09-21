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Экс-сотрудник МВД, ставший главой "органов полиции "ДНР", получил заочно 10 лет тюрьмы

21 сентября, 14:49

Приговор был объявлен заочно Димитровским городским судом

/ Фото: pexels.com

Димитровский городской суд в Донецкой области заочно вынес обвинительный приговор одному из руководителей силового блока террористической организации "Донецкая народная респубика" – начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"За совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) УК Украины, мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В ходе специального предварительного расследования установлено, что 51-летний житель Донецка, будучи работником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины, пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации Донецка террористами "ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию и в марте 2015 года стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР".

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"Находясь на указанной должности и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых "органов полиции ДНР" в Донецке, в частности координируя вопрос о задержании граждан и привлечении их к уголовной ответственности", - уточнили в прокуратуре. 

Учитывая то, что на допросы к следователю и на судебные заседания предатель не появлялся, в отношении него судом вынесен заочный приговор.

Напомним, в Луганской области осудили местную жительницу, которая передавала оккупантам разведывательную информацию о дислокации Вооруженных сил Украины.

Кроме того, СБУ поймала пособника боевиков. Мужчина передавал противнику данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники украинских военных.

Видео: Видео: СБУ

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Источник: Сегодня

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