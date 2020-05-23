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Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

23 мая, 04:30

Виталий Рябошапка , Игорь Тимофеев

Задача Путина – договориться побыстрее на своих условиях, говорит Александр Мусиенко

Эскалация напряженности на Донбассе и рост чиcла обстрелов пророссийскими боевиками украинских позиций на линии соприкосновения может быть попыткой отвлечь внимание от ситуации на территории ОРДЛО.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Временные оккупационные администрации, пребывая под контролем России, хорошо изучили обычную тактику Москвы отвлечения внимания т.н. "ДНР" и "ЛНР". У них сейчас не очень хорошая ситуация с эпидемией коронавируса, не очень хорошая ситуация с экономикой. Люди все это видят. Нужно отвлечь внимание. Вот и отвлекают этой военной бравадой и всеми этими заявлениями", – говорит эксперт.

Что касается Москвы, то ее мотивы – усилить давление на Киев, чтобы добиться возможности выхода из санкционного режима.

"Задача Путина – договориться как можно быстрее, причем на его условиях. Отсюда и недовольство Кремля Зеленским, который не идет на нарушение "красных" линий. И нынешние действия подконтрольных Кремлю оккупационных властей", – говорит Александр Мусиенко.

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Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" выразил сомнение, что нынешние действия руководства т.н. "ДНР" и "ЛНР" являются свидетельствами подготовки к масштабной агрессии .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Эскалация на Донбассе: причины и последствия" .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что мирные жители страдают от обстрелов боевиков:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс коронавирус обстрелы обострение ситуации ООС Александр Мусиенко

Источник: Сегодня

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