Эксперт назвал основные симптомы психологических проблем у ветеранов АТО

Война в Украине началась неожиданно, никто не был к ней готов. На востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и множество добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением".

В середине января 2018 года около станции метро "Черниговская" младший лейтенант 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха ударил ножом Руслана Юрченко,который вскоре умер от полученных травм. Такие происшествия в Украине не слишком часты, но, к сожалению, иногда случаются.

Проблема в том, что понятие психологической реабилитации в стране немного задвигается на второй план. Так, у нас предусмотрена физиологическая реабилитация, которая, правда, ограничивается путевкой в санаторий. А вот что касается психологической составляющей, то здесь очень заметен существенный пробел.

Психолог центра травматерапии "Возвращение", Олег Новак рассказывает, что особенность украинцев в том, что они не привыкли обращаться за психологической помощью, а просто замыкаются в себе. В центр бойцы приходят уже тогда, когда полностью потеряли надежду на то, что все "само пройдет".

"Люди чаще всего сталкиваются с непониманием того, что происходит внутри них, и они замыкаются в себе, и ищут где-то успокоения или контакта с теми бывшими товарищами, с которыми они служили. Хорошо, если есть хорошая семья, дети, хорошие отношения дома. Потому что часть людей попадает на войну, потом возвращается, а отношения не самые лучшие, тогда с большей вероятностью они еще больше испортятся", – отметил Новак.

Отклонения у всех проявляются по-разному: кто-то может пристрастится к алкоголю, другие пытаются максимально изолироваться от общества, третьи становятся импульсивными и вспыльчивыми. Так, Олег Новак выделил основные симптомы, завидев которые, следует обратится за психологической помощью:

повышенная настороженность и вздрагивание, часть людей не может расслабится и пребывает в постоянном напряжении, из-за чего быстро истощаются как морально, так и физически;

плохой сон, ночные кошмары;

повышенная возбудимость и вспыльчивость;

замыкание в себе и отсутствие планов на будущее: так, невозможность планирования – это один из признаков депрессивного расстройства;

у человека могут самопроизвольно возникать воспоминания, которые все "переворачивают внутри" и ухудшают настроение;

одним из симптомов могут быть телесные боли, связанные с сердцем, желудком, головой, или могут начать болеть кости.

"Часть людей, которые получили свою порцию переживаний, но к психологам не идут, страдают болезнями мышечно-костного аппарата. Физиологическая реабилитация – это хорошо, но она снимает симптом. А первым делом рекомендовать обращение к специалистам, психологам или психотерапевтам, у которых есть специальное образование", – объяснил Новак.

Он также отмечает, что, когда люди замыкаются в себе, через время у них могут начаться серьезные физиологические проблемы, например, гипертонические кризисы, язва желудка и т.д.

О том, как поддержать воинов АТО, читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни