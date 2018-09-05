Эксперт о ситуации на Донбассе: Продвижение даже на пару сантиметров уже имеет значение

На сегодняшний день в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики продолжают вести обстрелы и концентрацию вооружений вблизи с линией соприкосновения без активных наступательных действий на позиции украинских военных.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, оценивая, как изменилась карта линии фронта за 4 года с начала подписания первых Минских соглашений.

"Боевики нарушают Минск-2 не тем, что продвигаются на подконтрольную Украине территорию (они пытались продвинуться, но неудачно), а тем, что активно ведут обстрелы. Оккупанты нарушают требование по прекращению огня и отводу тяжелой военной техники с вооружениями от линии соприкосновения. Но относительно того, что они могли бы где-то продвинуться, я не в курсе", – отметил эксперт.

По его словам, разница линий фронта в карте АТО (по состоянию на сентябрь 2014 года) и в карте ООС (по состоянию на сентябрь 2018 года) объясняется, в частности, результатом задействования российских регулярных войск в районе Дебальцево в 2015 г.

Но в то же время, как добавил координатор группы "ИС", после подписания Минска-2 украинские войска, вероятно, в результате улучшения своих тактических позиций заняли вблизи линии разграничения территорию общей площадью 15 квадратных километров.

"С момента подписания Минска-2 много времени прошло. Вполне возможно, что боевики на какие-то участки и расстояния тоже продвигались. Но я не в курсе, где они это делали. Может быть, где-то Вооруженные силы Украины со своим вооружением отходили. Однако продвигались на разных участках и ВСУ, и боевики. Это мог быть обоюдный процесс. Правда, такую активность нельзя назвать продвижением на 300-500 м., или на 1 км, а это – улучшение тактических позиций", – пояснил Машовец.

Военный эксперт также отметил, что на сегодня боевики, продолжают использовать гибридную тактику, устраивая точечные провокации против украинских военных, как это делали и раньше.

"Все зависит от умения и навыков конкретного личного состава боевиков и командных структур, которые занимаются организацией и применением этих подразделений. То есть, если на той стороне более-менее грамотный в военном отношении человек, боевики действуют изощренно. А если безграмотный, то активность проявляют соответствующую. Поэтому я бы не говорил, что оккупанты что-то поменяли в тактическом плане после подписания вторых Минских соглашений и изменения формата АТО", – пояснил он.

По словам Машовца, если до подписания Минска-2 боевые действия на Донбассе характеризовались активными мобильными действиями и преодолениями значительных расстояний подразделениями, "то сейчас ведется жесткая позиционная война, где продвижение даже на пару сантиметров уже считается значительным событием".

Как сообщалось, ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков, комментируя действие Минских соглашений, пояснял, почему Украине от Минска-2 никуда не деться.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы остановить противостояние на Донбассе.

Кроме того, в Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации конфликта на Востоке Украины.