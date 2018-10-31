Ельченко рассказал, сколько Россия тратит для поддержки боевиков на Донбассе

Сегодня, 04:03

Постпред также сообщил, что Украина не собирается вести переговоры с представителями боевиков, которые "являются марионетками Москвы"

Фото: архив
Фото: архив

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что каждый год Россия тратит порядка 1,3 миллиардов долларов на поддержку боевиков так называемых "Л/ДНР".

Ельченко также сообщил, что Украина не собирается вести переговоры с представителями боевиков, которые "являются марионетками Москвы".

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"Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске. Их существование невозможно без прямой финансовой помощи России, которая составляет 1,3 миллиарда американских долларов в год", – заявил постпред.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина имеет юридические доказательства российской агрессии и в оккупированном Крыму, и на Донбассе. А управление этими территориями Россия совершает из Ростова, в чем участвуют высокопоставленные чиновники из правительства РФ. 

Как сообщалось, недавно террористка на Донбассе "засветила" российское оружие. Погибшая Анна Чабановой (позывной "Сирена") успела запостить в соцсетях фото, на котором оказался огнемет "Бородач", который состоит на вооружении и изготавливается только в России.

Напомним, в июне Украина подала в Международный суд Меморандум о финансировании Россией терроризма. В МИД сообщили об огромном объеме доказательной базы – 17,5 тысячи страниц в 29 томах общим весом в 90 килограммов.
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Источник:

УНИАН

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