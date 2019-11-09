Электроэнергию жителям Донетчины теперь поставляет YASNO

Компания переходит на новый уровень качества обслуживания для 1 миллиона семей и 20 тысяч юридических клиентов в Донецкой области

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Поставщик электроэнергии "Донецкие энергетические услуги" теперь работает под новым именем YASNO. Компания переходит на новый уровень качества обслуживания для 1 миллиона семей и 20 тысяч юридических клиентов в Донецкой области. YASNO поможет клиентам уменьшать расходы на электроэнергию и повышать комфорт с помощью энергоэффективных решений и новых умных устройств.

На следующей неделе жители Донетчины впервые получат платежки за свет от YASNO. При этом поставщик позаботился, чтобы изменения для потребителей произошли комфортно. Поэтому реквизиты для оплаты в счетах не изменятся. Документы переоформлять не нужно.

"Качество коммунальных услуг для жителей Донетчины должно быть европейского уровня. Поэтому мы начинаем новый этап в развитии клиентских сервисов. Мы хотим быть полезными и понятными для людей, – говорит директор YASNO в Донецкой области Александр Северин. – Уже сейчас большинство вопросов с энергопоставщиком клиенты решают дистанционно – через интернет или по телефону. Вскоре появится мобильное приложение для мгновенной передачи показаний счетчиков и оплаты за электроэнергию. Мы обновляем центры обслуживания клиентов и превращаем их в энергоофисы YASNO".

Первым после обновления откроется энергоофис YASNO в Мариуполе на пр. Металлургов, 213.

По словам Александра Северина, YASNO предложит клиентам энергоэффективные наборы и умные устройства, солнечные крыши, системы сбережения энергии, зарядные станции для электромобилей, другие современные решения, которые будут помогать жителям Донетчины оплачивать меньше за электроэнергию, быть автономными, повышать комфорт и получать дополнительный доход для семьи или бизнеса.

YASNO обращает внимание на такие обновления:

• Клиенты будут получать счета за электроэнергию от YASNO. Реквизиты для оплаты за электроэнергию не изменятся. Переоформлять документы или лично обращаться в компанию не нужно.

• Тарифы на электроэнергию для населения не изменились. Их устанавливает государство и они едины для всей Украины.

• Личный кабинет доступен через сайт yasno.com.ua. Повторно регистрироваться в онлайн-сервисе не нужно, все актуальные данные клиентов сохранены. Если клиент по привычке введет адрес dey.com.ua, он автоматически попадет на новый сайт.

• Как и раньше, консультировать клиентов будет контакт-центр по привычным номерам телефона (095) 652 60 00, (067) 652 60 00, (0629) 52 60 00. Операторы будут приветствовать клиентов от имени YASNO.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

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