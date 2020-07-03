Еще одна смерть и новые заболевшие: эпидемия коронавируса в Славянске набирает обороты

В Славянске Донецкой области, где произошла новая вспышка COVID-19, от коронавируса умерла 80-летняя женщина. С начала эпидемии это десятая смерть в области.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Павел Кириленко, всего в регионе за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 27 человек.

В Марьинском районе инфицированы две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. А в Славянске – 37-летний мужчина и 23 женщины (в возрасте от 31 до 85 лет). Все инфицирование входят в круг контактных лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.

"В который раз обращаюсь к каждому жителю области: не пренебрегайте карантинными мероприятиями, соблюдайте правила безопасного поведения – берегите себя и своих близких", – добавил Кириленко.

Напомним, за прошлые сутки, 2 июля, в Украине подтвердили 876 случаев COVID-19. В стране уже вторые сутки фиксируют по более 800 новых зараженных.

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