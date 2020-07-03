Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Еще одна смерть и новые заболевшие: эпидемия коронавируса в Славянске набирает обороты

3 июля, 11:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Среди зараженных больше всего женщин

В Славянске Донецкой области, где произошла новая вспышка COVID-19, от коронавируса умерла 80-летняя женщина. С начала эпидемии это десятая смерть в области.

Реклама

Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Павел Кириленко, всего в регионе за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 27 человек.

В Марьинском районе инфицированы две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. А в Славянске – 37-летний мужчина и 23 женщины (в возрасте от 31 до 85 лет). Все инфицирование входят в круг контактных лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.

"В который раз обращаюсь к каждому жителю области: не пренебрегайте карантинными мероприятиями, соблюдайте правила безопасного поведения – берегите себя и своих близких", – добавил Кириленко.

В тренде
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ

Напомним, за прошлые сутки, 2 июля, в Украине подтвердили 876 случаев COVID-19. В стране уже вторые сутки фиксируют по более 800 новых зараженных.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске врачи умирают от коронавируса, подробности в видеосюжете:

Ивано-Франковск: врачи умирают от коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс статистика Донецкая область славянск вспышка коронавирус пандемия заболеваемость

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс
В приоритете безработные и нарушители: в
В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиковДонбасс
Главарь
Главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики (фото)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять