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Еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс"

6 июня, 19:06

Рим признался, что хочет расширить европейское присутствие в "нормандском формате"

Фото: Pixabay

Итальянские власти желают расширить участие Европы в урегулировании ситуации на востоке Украине в "нормандском формате" и готовы присоединиться к усилиям Германии и Франции.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель глав МИД  Италии Манлио Ди Стефано.

"Мы считаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия", – сказал дипломат, отметив, что такое суждение было сформировано на основании слов президента Украины Владимира Зеленского.

Ди Стефано признался, что Италия также хотела бы принимать участие в такой работе в рамках "нормандского формата", а также напомнил о том, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии и завязано на выполнении Минских соглашений.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности начала переговоров в "нормандском формате" с "чистого листа", однако глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это нереальной идеей.


Мы также писали, о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате"

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Тег Италия, переговоры, нормандский формат

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Источник:

ТАСС

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