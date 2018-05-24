"Если бы не эвакуация, нас бы не было в живых" – жители Донбасса о первых месяцах войны
Жертв вооруженного конфликта в 2014 году могло быть гораздо больше
Четыре года назад Украина узнала, что такое вооруженный конфликт на собственной территории. На востоке страны появились горячие точки, где начались боевые действия, однако что делать с мирными жителями, ставшими заложниками этого конфликта, никто тогда не знал. У никогда не воевавшего государства не было ни опыта, ни механизмов, ни возможностей для массовой эвакуации под обстрелами сотен и тысяч человек, в том числе детей, стариков, инвалидов.
Фонд Рината Ахметова стал первой организацией в Украине, которая занялась эвакуацией мирных жителей из этих горячих точек и расселением их на спокойных территориях. 23 мая 2014 года Фонд организовал первый автобус и вывез людей из города Славянска, оказавшегося в эпицентре боевых действий, в тихий курортный Святогорск. Вывозили не только семьи, но и целые интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей. Всего было эвакуировано около 40 тыс. человек, из них почти 15 тыс. – это дети.
Кто помогает
Воспоминания тех, кто пережил эвакуацию и был вынужден скитаться по временным жилищам, за четыре года не потускнели. Практически все участники тех событий говорят: когда начались боевые действия, было очень страшно, как никогда в жизни.
"Снаряды летели, дом дрожал, — вспоминает Инна, жительница Славянска. — Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?". И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не эвакуация, не знаю, нас бы наверное уже не было в живых. Потому что тогда говорили, что в Славянске погибло много людей!".
"Никто не знал, куда идти, куда бежать, — вспоминает Лариса, переселенка из Макеевки. — Деньги, как таковые, у нас были. Но они были не нужны. Их некуда было тратить. Потому что все магазины, аптеки были закрыты. Это вам скажет каждый, кто с Донбасса. Не помогли бы нам тогда, нас, наверное, уже бы в живых не было".
И Фонд помогал — медикаментами, расходными материалами на проведение срочных операций, продуктовыми наборами.
"С первых дней эвакуации Ринат Ахметов начал выдавать нам продуктовые наборы — благодаря этому мы выживали, — рассказывает Алла, переселенка из поселка Широкино. — Потому что ни денег, ничего у нас не было. Теперь Штаб выдает для сына лекарства, без которых он не может обойтись ни дня".
Молодая мама Альбина Байгазина вместе с двухлетним сыном на руках была вынуждена покинуть Донецк в июле 2014-го, тогда город подвергся серьезным обстрелам. Вместе с другими мамами и детьми микроавтобус от Фонда Рината Ахметова вывез Альбину в Святогорск, на базу отдыха "Искра".
Как вспоминает Альбина, она даже не успела взять с собой какие-то вещи для себя и ребенка, не говоря уже о предметах быта. Уже на базе им выдали постельное белье и продукты. Вскоре Фонд эвакуировал и родителей Альбины. До конца сентября дончане жили в "Искре", затем у родственников и в феврале 2018 года осели в Краматорске. Семья снимает квартиру, а осенью маленький переселенец, спасенный от войны, пойдет в школу.
Спасение
Очень быстро информация о Фонде, который вывозит людей из-под обстрелов и предоставляет жилье на первое время, разлетелась по городам и селам Донбасса. Звонки с просьбами о помощи поступали в Фонд круглосуточно, и его сотрудники координировали маршруты, находили варианты бесплатного размещения, успокаивали людей. При необходимости операторы связывались с МЧС, скорой помощью, социальными службами.
Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оказать помощь мирным жителям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, спустя три месяца после начала эвакуации, в августе 2014 года, был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейший проект Фонда, благодаря которому спасены жизни более миллиона человек. Уже подсчитано, что с начала боевых действий на Донбассе, по данным ООН, погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, свыше 9 тыс. получили ранения. Жертв могло бы быть больше, если бы не массовая эвакуация людей, которая началась ровно четыре года назад по инициативе Фонда Рината Ахметова.
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