"Если бы не эвакуация, нас бы не было в живых" – жители Донбасса о первых месяцах войны

Четыре года назад Украина узнала, что такое вооруженный конфликт на собственной территории. На востоке страны появились горячие точки, где начались боевые действия, однако что делать с мирными жителями, ставшими заложниками этого конфликта, никто тогда не знал. У никогда не воевавшего государства не было ни опыта, ни механизмов, ни возможностей для массовой эвакуации под обстрелами сотен и тысяч человек, в том числе детей, стариков, инвалидов.

Фонд Рината Ахметова стал первой организацией в Украине, которая занялась эвакуацией мирных жителей из этих горячих точек и расселением их на спокойных территориях. 23 мая 2014 года Фонд организовал первый автобус и вывез людей из города Славянска, оказавшегося в эпицентре боевых действий, в тихий курортный Святогорск. Вывозили не только семьи, но и целые интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей. Всего было эвакуировано около 40 тыс. человек, из них почти 15 тыс. – это дети.

Кто помогает

Воспоминания тех, кто пережил эвакуацию и был вынужден скитаться по временным жилищам, за четыре года не потускнели. Практически все участники тех событий говорят: когда начались боевые действия, было очень страшно, как никогда в жизни.

"Снаряды летели, дом дрожал, — вспоминает Инна, жительница Славянска. — Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?". И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не эвакуация, не знаю, нас бы наверное уже не было в живых. Потому что тогда говорили, что в Славянске погибло много людей!".

"Никто не знал, куда идти, куда бежать, — вспоминает Лариса, переселенка из Макеевки. — Деньги, как таковые, у нас были. Но они были не нужны. Их некуда было тратить. Потому что все магазины, аптеки были закрыты. Это вам скажет каждый, кто с Донбасса. Не помогли бы нам тогда, нас, наверное, уже бы в живых не было".

И Фонд помогал — медикаментами, расходными материалами на проведение срочных операций, продуктовыми наборами.

"С первых дней эвакуации Ринат Ахметов начал выдавать нам продуктовые наборы — благодаря этому мы выживали, — рассказывает Алла, переселенка из поселка Широкино. — Потому что ни денег, ничего у нас не было. Теперь Штаб выдает для сына лекарства, без которых он не может обойтись ни дня".

Молодая мама Альбина Байгазина вместе с двухлетним сыном на руках была вынуждена покинуть Донецк в июле 2014-го, тогда город подвергся серьезным обстрелам. Вместе с другими мамами и детьми микроавтобус от Фонда Рината Ахметова вывез Альбину в Святогорск, на базу отдыха "Искра".

Как вспоминает Альбина, она даже не успела взять с собой какие-то вещи для себя и ребенка, не говоря уже о предметах быта. Уже на базе им выдали постельное белье и продукты. Вскоре Фонд эвакуировал и родителей Альбины. До конца сентября дончане жили в "Искре", затем у родственников и в феврале 2018 года осели в Краматорске. Семья снимает квартиру, а осенью маленький переселенец, спасенный от войны, пойдет в школу.

Спасение

Очень быстро информация о Фонде, который вывозит людей из-под обстрелов и предоставляет жилье на первое время, разлетелась по городам и селам Донбасса. Звонки с просьбами о помощи поступали в Фонд круглосуточно, и его сотрудники координировали маршруты, находили варианты бесплатного размещения, успокаивали людей. При необходимости операторы связывались с МЧС, скорой помощью, социальными службами.

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оказать помощь мирным жителям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, спустя три месяца после начала эвакуации, в августе 2014 года, был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейший проект Фонда, благодаря которому спасены жизни более миллиона человек. Уже подсчитано, что с начала боевых действий на Донбассе, по данным ООН, погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, свыше 9 тыс. получили ранения. Жертв могло бы быть больше, если бы не массовая эвакуация людей, которая началась ровно четыре года назад по инициативе Фонда Рината Ахметова.