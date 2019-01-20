Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

"Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ

Сегодня, 13:35

Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Беспилотник ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm
Беспилотник ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm.
"Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/458/2f6/5c44582f66e29.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/458/2f6/5c44582f66e29.jpg Донбасс Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Над неподконтрольной территорией Донецкой области был заглушен беспилотник миссии ОБСЕ. Инцидент произошел недалеко от города Иловайск в пятницу, 18 января, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии от 19 января, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

"Утром 18 января, при осуществлении контрольного полета над районами Донецкой области временно неподконтрольных властям Украины недалеко от города Иловайск БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS. По оценке наблюдателей Миссии, нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) отметила, что такие действия боевиков недопустимы и безответственны по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

"Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, поэтому они цинично пренебрегают минскими договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" сбили вражеский дрон, который боевики оснастили осколочной взрывчаткой, использовав тактику ИГИЛ. Как сообщили в пресс-службе подразделения, российские наемники использовали обычный китайский беспилотник фирмы DJI модели "Фантом-4".

Кроме того, боевики запугивают ОБСЕ на Донбассе постоянными обстрелами. Члены пророссийских образований добиваются от наблюдателей, чтобы те свернули свою работу на Мариупольском направлении.

Также мы писали, что боевики обстреляли дрон международных наблюдателей, который выполнял полет над южной окраиной н. п. Желтое.

обсе, Донбасс, боевики, беспилотник, бпла

Вы сейчас просматриваете новость " "Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков

17 января, 21:57

Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения

Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе еще обсуждается – Климкин

Вчера, 00:09

Документ подготовили представители ОБСЕ

Боевики стягивают под Луганск "Грады", танки и гаубицы

13 января, 17:26

Международные наблюдатели зафиксировали 22 реактивных систем залпового огня возле Хрустального

Боевики запугивают ОБСЕ на Донбассе постоянными обстрелами

13 января, 14:26

Члены пророссийских образований добиваются от наблюдателей чтобы те свернули свою работу на Мариупольском направлении

Боевики перебросили под Донецк десятки танков

16 января, 17:28

Противник снова нарушает договоренности по отводу тяжелого вооружения, отмечает украинская сторона в СЦКК

Глава ОБСЕ в ближайшее время проинформирует ЕС о ситуации на Донбассе

16 января, 16:32

Министр иностранных дел и по европейским вопросам Словакии посетил Донбасс

Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс и Москву

15 января, 19:14

Лайчак заявил, что Украина является одним из наибольших приоритетов

Шпионские скандалы и террор пьяных боевиков: что нужно знать о работе ОБСЕ на Донбассе

16 января, 18:21

Новый председатель ОБСЕ пообещал поддержать Украину и первым делом отправился на линию фронта

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы