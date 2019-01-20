"Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ

Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Беспилотник ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm.

"Есть что скрывать": на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/458/2f6/5c44582f66e29.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/458/2f6/5c44582f66e29.jpg 2019-01-20T13:35:00+02:00 Донбасс Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Над неподконтрольной территорией Донецкой области был заглушен беспилотник миссии ОБСЕ. Инцидент произошел недалеко от города Иловайск в пятницу, 18 января, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии от 19 января, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

"Утром 18 января, при осуществлении контрольного полета над районами Донецкой области временно неподконтрольных властям Украины недалеко от города Иловайск БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS. По оценке наблюдателей Миссии, нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) отметила, что такие действия боевиков недопустимы и безответственны по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

"Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, поэтому они цинично пренебрегают минскими договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" сбили вражеский дрон, который боевики оснастили осколочной взрывчаткой, использовав тактику ИГИЛ. Как сообщили в пресс-службе подразделения, российские наемники использовали обычный китайский беспилотник фирмы DJI модели "Фантом-4".

Кроме того, боевики запугивают ОБСЕ на Донбассе постоянными обстрелами. Члены пророссийских образований добиваются от наблюдателей, чтобы те свернули свою работу на Мариупольском направлении.

Также мы писали, что боевики обстреляли дрон международных наблюдателей, который выполнял полет над южной окраиной н. п. Желтое.

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