"Это кому-то надо": Лукашенко назвал причину войны на Донбассе

Александр Лукашенко / Фото: AFP

Война на Донбассе не может прекратиться, потому что есть люди, которые заинтересованы в продолжении конфликта, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее предложил отправить белорусских миротворцев на российско-украинскую границу.

Об этом сообщает БелТА.

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"Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (5 лет прошло)? Потому что это кому-то надо!" – сказал белорусский лидер на международной антитеррористической конференции 3 сентября в Минске, не став уточнять, кто, на его взгляд, может быть заинтересован в войне на востоке Украины.

При этом Лукашенко напомнил о том, что Беларусь и в прошлом предлагала свою помощь в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Стоит отметить, что Беларусь не раз предлагал свои услуги в миротворческой деятельности на Донбассе – от помощи в переговорах до непосредственного участия белорусских "голубых касок" в миротворческой миссии. В комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Цибулько объяснил, что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе.

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