"Это оккупация": Лавров цинично отреагировал на идею с миротворцами на Донбассе
Глава российского МИД раскритиковал идею Петра Порошенко о миротворческом контингенте в ОРДЛО
Введение на временно оккупированные территории Донбасса международного миротворческого контингента под эгидой ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с оккупацией.
"Президент Порошенко заявляет, что единственный способ решить проблему Донбасса — это ввести туда вооруженные силы ООН по всему периметру, включая границу с Россией, то есть, по сути дела, оккупировать", — сказал он 21 февраля.
По его словам, в Минских соглашениях указано право оккупантов Донбасса на самоуправление и собственные силы правопорядка.
"В Минских договоренностях сказано, что граница с Россией переходит под контроль украинского руководства только в самом конце, когда регион получит особый статус, когда там проведут выборы и когда все это будет завершено", – добавил глава МИД РФ.
Напомним, выступая на Генассамблее ООН 20 февраля, украинский президент Петр Порошенко призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.
В то же время прошлой осенью глава МИД Германии Хайко Маас обещал, что Германия во время своего членства в Совете Безопасности ООН с 2019 года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс.
Мы также писали, что по подсчетам экспертов, чтобы дать Украине возможность вернуть контроль над временно оккупированными территориями, на них должны разместится не менее 20 тысяч миротворцев.
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