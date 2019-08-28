"Это преступление России": Муженко назвал причину Иловайской трагедии

Экс-глава Генштаба объяснил, почему в 2014 году случился "Иловайский котел"

Цифры. В районе операции действовали 14 подразделений ВСУ и шесть добровольческих батальонов / Фото: AFP

Главным виновником так называемого "Иловайского котла", в результате которого в августе 2014 года по данным Генштаба ВСУ погибли 220 украинских военнослужащих, является Кремль.

Об этом в интервью "Радио Свободе" заявил генерал Виктор Муженко, который в то время возглавлял Генштаб.

"Основная вина на русских, которые не выполнили договоренности, которые отказали в гарантиях и нарушили все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", – сказал он.

Кроме того, он признал, что военное командование Украины ошиблось, полагая, что боевики пропустят бойцов ВСУ по "зеленому коридору" и что Россия сдержит свое слово.

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"Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет такого огневого воздействия, не будет расстрела. Надеялись, что Россия эту гарантию не переступит", – добавил генерал.

Касательно расследования причин трагедии, Муженко отметил, что сейчас собраны материалы уголовного дела по Иловайску, а также есть соответствующие экспертизы.

"Пусть они определяют. Я не могу обвинить кого-то", – резюмировал он.

Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

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