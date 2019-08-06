Отсюда помощь Рината Ахметова расходится по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки

/ Фото: fdu.org.ua

"Это сердце Гуманитарного штаба": Фонд Рината Ахметова показал, как работает Распределительный центр https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-08-06T11:01:11+03:00 Донбасс Отсюда помощь Рината Ахметова расходится по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки

Здание распределительного центра Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова, который сегодня отмечает 5-летнюю годовщину, стоит на окраине Жовтневого района Мариуполя. Склад легко спутать с гипермаркетом или оптовым строительным магазином – настолько он огромен. Круглый год, утром и вечером за железными роллетами идет важная работа, о которой мало кто из обывателей задумывается: каждый день здесь комплектуются наборы, которые мирные жители Донбасса называют наборами выживания. Это продуктовые наборы, благодаря которым были спасены более 1 миллиона человек, живущих вдоль линии соприкосновения.

"Сначала сюда приезжают 20-тонные фуры, в каждой из которых разные виды продукции – от круп и консервов до муки и масла – от разных поставщиков. Мы их выгружаем, проверяем качество, срок хранения, в общем, проводим процедуру приемки. Контроль качества гуманитарной помощи в Фонде разделен на пять этапов. Продукты проверяются перед закупкой в независимых лабораториях, затем качество контролируется и на складах, и в Распределительном центре перед отправкой, и во время фасовки и стикерования. Кроме того, мы изучаем отзывы получателей", – рассказывает Виталий Ломов, руководитель Распределительного центра.

Его внимательно слушают журналисты, сотрудники международных организаций, общественники и активисты. Все они приглашены на презентацию, приуроченную к пятилетию Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова, которая на сегодняшний день является самой масштабной гуманитарной миссией в Украине.

"Распределительный центр – это сердце Гуманитарного штаба. Именно отсюда помощь Рината Ахметова расходится по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки. Туда, где взрывы и отчаяние, где мирным жителям нужна помощь и поддержка", – говорит Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарные рейсы Фонда курсируют вдоль линии соприкосновения уже пять лет. Но журналисты и представители общественности впервые видят своими глазами, где и как происходит комплектация продуктовых наборов, которые спасают жизни людей.

"В основе работы Гуманитарного штаба – уникальная для Украины система гуманитарной помощи, которая включает в себя анализ потребностей населения, сортировку продуктов, приобретенных в соответствии с этими потребностями, формирование наборов помощи и их доставку в населенные пункты вдоль 427-километровой линии соприкосновения. Сегодня это 87 сел, городов и поселков, куда помощь Рината Ахметова привозят мобильные бригады и 7 стационарных пунктов выдачи", – продолжает Михаил Катеринчак.

Руководитель распределительного центра Виталий Ломов предлагает гостям временно стать сотрудниками склада и принять участие в формировании наборов выживания – потрудиться у "гуманитарного конвейера". Все охотно соглашаются.

"Любопытно было побывать в роли сотрудника Распределительного центра и увидеть, как здесь все устроено. Это непростая работа, но видно, что все работает четко, каждая мелочь учтена и все направлено на то, чтобы продуктовые наборы фасовались быстро и качественно", – говорит Роман Сидоренко, специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев в Мариуполе.

За импровизированную смену в качестве сортировщика Роман смог собрать пять продуктовых наборов, которые уже завтра бригады мобильной выдачи доставят людям, живущим на линии соприкосновения. Их получат те, кому эти продукты действительно необходимы – старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

"Я счастлива, что могу быть причастна к той помощи, которую Фонд Рината Ахметова оказывает жителям Донбасса. Я собрала только несколько пакетов, но мне приятно осознавать, что они спасут чьи-то жизни", – сказала Ксения Сухова, заместитель городского головы Мариуполя.

Наборы, собранные представителями международных и общественных организаций, направляются на склад. Отсюда уже завтра они будут отвезены в Гнутово, Павлополь и другие населенные пункты Волновахского района – они стоят первыми в графике работы бригад мобильной выдачи на август. Только за этот месяц мирным жителям Донбасса будет доставлено 120 тонн продовольствия. В целом за пять лет работы Гуманитарного штаба жителям Донбасса было отправлено 12,3 миллиона наборов выживания, это 134 000 тонн продовольствия.

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Уставшие от работы сортировщиками гости мероприятия замирают у рисунков, которые выставлены прямо в помещении склада. Это работы детей, живущих сегодня в "серой зоне". На 100 представленных рисунках – их мечты, боль и надежды.

"Фонд Рината Ахметова работает именно ради того, чтобы поддержать людей и протянуть им руку помощи", – отметила директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

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