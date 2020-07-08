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Эвакуировали десятки детей: что сейчас происходит в сгоревшем поселке на Донбассе

8 июля, 14:23

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Местные волонтеры развозят гуманитарную помощь

В поселке Смоляниново под Северодонецком, который стал эпицентром масштабного пожара в Луганской области, спасатели уже потушили пламя. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал староста населенного пункта Руслан Лысаков.

"В самом Смоляниново пожар уже потушен, но остается небольшая задымленность. Было эвакуировано 29 детей и чуть меньше взрослых. Сейчас с помощью волонтеров развозим гуманитарную помощь", – сообщил он.

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Также Лысаков рассказал, что из-за задымленности тут произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Напомним, в Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Донбасс эвакуация поселок Луганская область пожар

Источник: Сегодня

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