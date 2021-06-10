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Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на Донбассе

10 июня 2021 16:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка погибла во время выполнения служебных обязанностей – что еще известно

На Донбассе 9 июня погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.

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Об этом сообщил глава Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook.

Шевчук служила в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Глава облсовета уточнил, что военнослужащая погибла во время выполнения служебных обязанностей.

Военнослужащая Карина Шемчук. Фото из соцсетей
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Военнослужащая Карина Шемчук. Фото из соцсетей

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Девушка родилась 15 февраля 1999 года. У нее остался отец.

Напомним, 9 июня боевики трижды нарушили режим тишины. О вражеских атаках украинская сторона в СЦКК уведомила ОБСЕ.

А тем временем прифронтовой Мариуполь собрались сделать туристическим городом. Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сначала искупался в Азовском море, а потом поделился грандиозными планами на ближайшие два года.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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